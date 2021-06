6 крупнейших мировых банков поддерживают новую платформу SWIFT и дорожную карту ISO 20022

Bank of China, Bank of New York Mellon, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank и Standard Chartered подтвердили свою готовность к участию в проекте модернизации сети обмена банковскими сообщениями SWIFT. Проект предполагает развертывание в течение последующих 18 месяцев новой коммуникационной платформы. Об этом пишет finextra.com.

Фото: tvbrics.com

0

Что будет модернизировано

Основное внимание будет уделено внедрению стандарта передачи данных ISO 20022, который призван оптимизировать процесс денежных переводов и обработку сделок с ценными бумагами

Новый стандарт обмена сообщениями ISO 20022 установлен для принятия практически 90% мировых публичных и частных сетей в течение следующих четырех лет.

В сочетании с API-интерфейсами ISO 20022 поможет решить множество проблем, сдерживающих потоки трансграничных платежей, включая санкции, проверки, AML и идентификацию, согласование счетов, перевод сообщений и прозрачность и др.

Проект предполагает запуск таких функций, как предварительная проверка сведений о получателе, централизованное управление исключениями, расширение высокоскоростных gpi-каналов SWIFT для платежей с более низкой стоимостью, а также услугу передачи данных на основе стандарта ISO 20022.

Маниш Кохли, глобальный руководитель отдела платежей и дебиторской задолженности, казначейства и торговых решений Citibank заявил о данном проекте: «Новая платформа способна обеспечить бесперебойные трансграничные платежи, которые в сочетании с глобальным охватом сети SWIFT проложат банковской системе надежный путь к успеху».

Первоначально ожидалось, что SWIFT запустит поддержку стандарта передачи данных ISO 20022 в ноябре этого года. Однако позднее дата была перенесена на 2022 год из-за ряда возникших технических сложностей.

Читайте также: Как SmartID и Приват24 помогают оцифровывать бизнес

При успешной реализации задуманного проекта SWIFT будет предлагать финкомпаниям бесплатное программное обеспечение для осуществления денежных переводов и международных платежей. Стандарт ISO 20022 также позволит более удобно и быстро проводить сделки с ценными бумагами на глобальных биржевых площадках.

Оле Маттиссен, управляющий директор, глобальный руководитель отдела управления денежными средствами Deutsche Bank, подчеркнул: «Платформа SWIFT станет мощным катализатором инноваций в индустрии финансовых услуг. Мы уже видим, как платформа позволит нашей отрасли беспрепятственно интегрировать новые функции, которые снизят затраты и обеспечат более быстрые и удобные платежи».

Ранее

Европарламент призывает руководство Евросоюза рассмотреть возможность временно отключить Беларусь от платежной системы SWIFT.

В МИД России признали, что уже длительное время готовятся к отключению от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщил руководитель департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский: «Россия этим занимается уже довольно длительное время, поскольку это объективная необходимость».

Контекст

SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она объединяет 11 тысяч финансовых институтов из 200 стран мира, что позволяет быстро осуществлять банковские переводы между финоператорами разных стран.

Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале.

Источник: МинФин