Курс доллара и евро в среду: кто и что будет сегодня диктовать тренд на межбанке

Среда на валютном рынке пройдет очень динамично.

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С одной стороны, пройдут расчеты по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Продано бумаг в эквиваленте на 11,383 млрд гривен, в том числе на $111,9 млн.

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Но сегодняшним днем пройдет и погашение Минфином процентов по 4 выпускам гривневых облигаций. Такие объемы расчетов инвесторов (местных клиентов и нерезидентов) повлияют на поведение ресурсного и валютного рынков.

С другой стороны, вчера украинскими банками была зачислена валютная выручка клиентам сразу за прошлую пятницу и за выходной в Украине понедельник. Сегодня часть этих средств выйдет на межбанк, что добавит предложения валюты на торгах.

Но самое интересное сегодня будет зависеть от поведения крупных игроков и спекулянтов и реакции на происходящее со стороны Нацбанка. После вчерашнего спекулятивного «разогрева» курса до уровней в 27,40 гривен — лишь выход НБУ к концу обеда с продажей доллара по 27,41 быстро привел всех в чувства и даже откатил котировки к 27,32/27,34 к концу сессии.

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Но попытки «качнуть» курс продолжатся и сегодня и от реакции на подобное со стороны регулятора будет зависеть и окончательный тренд по курсу в течение дня. По факту, именно от поведения Нацбанка и будет зависеть ситуация на межбанке в среду.

По нашим прогнозам статистика торгов во вторник будет в пределах $120−135 млн при совершении от 410 до 500 сделок.

Котировки межбанка, по расчетам «Минфина» 23 июня будут в пределах: доллар — коридор 27,18 — 27,42 грн, евро — коридор 32,30- 32,70 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,10 — 27,48 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков до 20−25 коп.

Евро: в банках коридор от 32,10 до 32,70 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора 32,30 — 32,65 грн при спреде до 20−25 копеек.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,05 — 27,26 грн и продажа 27,30 — 27,48 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,15 — 27,25 грн и продажа 27,30 — 27,37 грн.

Источник: МинФин