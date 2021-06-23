Календарь перерасчета пенсий. Фонд показал насколько вырастут выплаты до конца года

Пенсионный фонд опубликовал календарь перерасчетов пенсий в 2021 году — в частности, 1 июля 2021 года вырастет минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж в связи с ростом прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте фонда.

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Как изменится пенсия

С 1 июля 2021 года вырастут размеры надбавок, доплат, повышений, минимальных пенсионных выплат.

С 1 июля 2021 года получателям пенсий, назначенных по 31 декабря 2020 года согласно закона № 1058, которые не перечислялись в 2021 году в связи с увеличением прожиточного минимума/минимальной заработной плати, не индексировались на коэффициент 1,11, устанавливается доплата 100 грн.

С 1 октября 2021 устанавливаются выплаты до 400 гривен лицам, которым исполнилось от 75 до 80 лет. Минимальный размер пенсионной выплаты составит 2500 грн.

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С 1 декабря 2021 в связи с очередным ростом прожиточного минимума, вырастет минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж. Вырастут и размеры надбавок, доплат, повышений, минимальных пенсионных выплат.

Также 1 декабря 2021 вырастет минимальная заработная плата с 6 тыс грн до 6,5 тыс грн — в связи с этим вырастет и размер минимальной пенсии 65-летним лицам.

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Напомним

В 2021 году правительство предусмотрело постепенный план по увеличению пенсий для граждан.

1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. Минимальная пенсия для пенсионеров со стажем 30 лет — для женщин и 35 лет для мужчин выросла на 100 гривен.

На сегодня в Украине более 11 млн пенсионеров. 18 февраля Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021, в котором общая сумма доходов составляет 495,5 млрд грн.

Общий объем расходной части бюджета Пенсионного фонда на 2021 предусмотрен на уровне 495,502 млрд грн. По состоянию на апрель дефицит Пенсионного фонда достиг 75 млрд.

С 2019-го года обсуждается проект «Закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении», но Рада пока не спешит его одобрять: в апреле 2021-го закон был отправлен на доработку.

Однако, Кабмин рассчитывает уже в этом году начать внедрение накопительной системы.

Источник: МинФин