Главное за среду: календарь перерасчета пенсий до конца года, новая льготная ипотека и список сомнительных финпроектов

Малые банки повышают ставки по депозитам

За последние две недели депозиты подорожали в каждом пятом мелком банке. Какую доходность по вкладам обещают частным клиентам банки с депозитным портфелем в 1 млрд грн — в новом обзоре «Минфина».

Украина за 12 месяцев должна отдать кредиторам $10 миллиардов (инфографика)Национальный банк предупредил, что график долговых выплат Украины в ближайшие годы будет оставаться напряженным. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, опубликованном на сайте НБУ.

Глава ГИУ: месячный платеж за 1-комнатную квартиру в лизинг на 20 лет — 9,4 тыс. грн

Вскоре в Украине заработает новая организация, которая запустит две государственных программы льготной ипотеки. Сделает ли это жилье более доступным для украинцев и как повлияет на первичный рынок недвижимости — об этом в интервью «Минфину» рассказал глава правления Государственного ипотечного учреждения Егор Притула.

Календарь перерасчета пенсий. Фонд показал насколько вырастут выплаты до конца года

Пенсионный фонд опубликовал календарь перерасчетов пенсий в 2021 году — в частности, 1 июля 2021 года вырастет минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж в связи с ростом прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте фонда.

Инвестиции с нуля: первые ошибки начинающих инвесторов (видео)

«Минфин» запускает новую рубрику от нашего финансового аналитика Михаила Федорова «Инвестиции на финансовых рынках». Здесь вы услышите о том, что ожидать от финансовых рынков, нужно ли инвестировать и как верно выстроить этот процесс. В первом выпуске вы узнаете, какие есть подводные камни и в чем могут быть сложности.

Махинации с инвестициями. Нацкомиссия обновила список скам-проектов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в рамках систематического мониторинга сомнительных финансовых проектов (скам-проектов) и с целью защиты прав инвесторов обновила список сомнительных инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении Комиссии.

Источник: МинФин