Зеленский инвестировал в ОВГЗ почти 2,8 миллиона

Президент Украины Владимир Зеленский приобрел облигации внутреннего государственного займа на 2,774 млн грн.

Фото: epravda.com.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский приобрел облигации внутреннего государственного займа на 2,774 млн грн. Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях имущественного положения главы государства в Едином госреестре деклараций, пишет Finclub.

Инвестиции Зеленского

3 июня Зеленский приобрел 100 штук гособлигаций через ОТП Банк. Номинальная стоимость одной ценной бумаги на дату приобретения собственности составила 27 345 грн.

Президент также получил доход от погашения стоимости ОВГЗ в размере 2,781 млн грн.

В прошлом году Зеленский получил 336 тыс. грн заработной платы, 4,6 млн грн роялти и 13,4 млн грн от продажи дома и земельного участка. Вместе с тем семья президента заплатила в бюджет 1,8 млн грн налогов.

Зеленский в 2019 году также купил государственные облигации Украины.

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Источник: МинФин