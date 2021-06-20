Теперь данные рынка гособлигаций Украины будет публиковать Refinitiv

17 июня компания Refinitiv, являющаяся частью London Stock Exchange Group's, объявила о сотрудничестве с Министерством финансов Украины по раскрытию инвесторам расширенного перечня данных на рынке государственных облигаций. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Фото: fi-desk.com

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Что это значит

Refinitiv запустил специальную страницу на своем финансовом терминале Eikon, где представлены исчерпывающие данные и аналитика рынка государственных облигаций в Украине. На странице содержится информация о календаре аукционов, вторичные внебиржевые (OTC) рыночные котировки, бенчмарки и другая важная информация для местных участников рынка и международных инвесторов.

«Наша цель заключается в создании прозрачного и интегрированного рынка государственных облигаций в Украине. Новые специальные страницы данных в Refinitiv предлагают исчерпывающую информацию о рыночной активности Минфина, а также соответствующие политики и нормативные акты», — сообщил Юрий Буца, Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.

«Новая страница предоставляет информацию о государственном долге, внутренних облигациях, кредитных рейтингах, экономическую статистику и другие данные для инвесторов, которые рассматривают возможность инвестирования в государственные облигации Украины», — добавил Юрий Буца.

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Взгляд из-за рубежа

Как отметил Антонио Де Грегорио, управляющий директор по Центральной и Восточной Европы в Refinitiv, «мы гордимся тем, что является частью стратегии Министерства финансов Украины относительно содействия прозрачности и повышения осведомленности инвесторов относительно важных экономических данных, касающихся Украины».

Он подчеркнул, что такое сотрудничество подтверждает приверженность Refinitiv к развитию украинской экономики и будет способствовать выполнению целей Минфина по увеличению осведомленности инвесторов о положительных перспективах в Украине «.

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Контекст

Refinitiv — это часть LSEG (London Stock Exchange Group), ведущего поставщика инфраструктуры и данных финансовых рынков.

Refinitiv обслуживает более 40 000 учреждений в почти 190 странах мира, предоставляя информацию, аналитические данные и технологии, которые способствуют внедрению инноваций и повышению эффективности на глобальных финансовых рынках. Как представляет себя компания, она «помогает финансовому сообществу торговать быстрее и эффективнее, отвечать требованиям регулятора и продуктивнее выстраивать торговые стратегии».

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Источник: МинФин