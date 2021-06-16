Укрэксимбанк ввел для клиентов современные инструменты хеджирования валютных рисков

Государственный Укрэксимбанк расширил спектр расчетного обслуживания юридических лиц новыми услугами по выполнению валютных операций на условиях «форвард» и «своп». Такие операции используются для минимизации последствий курсовых колебаний и предоставляют возможность клиентам точно спрогнозировать свои денежные потоки.

Фото: Укрэксимбанк

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«Операции „форвард“ и „своп“ особенно уместны для экспортеров сельскохозяйственной и металлургической продукции, ритейл-импортеров (пищевые продукты, техника, одежда и т. д.), импортеров сельскохозяйственных удобрений. Так же для финансового планирования на будущие периоды и точного расчета влияния валютного курса на доходы и расходы эти продукты будут полезными, в том числе и валютным заемщикам», — отметил директор департамента казначейских-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев.

Заключение соглашений о валютных операциях на условиях «форвард» или «своп» доступно в Укрэксимбанк предприятиям частного и государственного сектора и происходит в электронном виде с помощью системы дистанционного обслуживания iFOBS.

На сегодня эти продукты включают покупку или продажу иностранной валюты на условиях «форвард» с поставкой валюты и продажа иностранной валюты с обратным выкупом на условиях «своп».

Источник: МинФин