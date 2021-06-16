Прогноз курса доллара и евро на среду: почему никому не будет скучно и чего ожидать от валюты

Среда на валютном рынке не даст скучать никому: ни банкам, ни их клиентам, ни самому Нацбанку. Вчерашний разворот курса доллара на межбанке свыше психологического уровня в 27 гривен опять спутал все карты крупным игрокам.

Фото: volyn24.com

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Экспортеры задумались о том, чтобы попридержать часть валютной выручки согласно логике «а вдруг курс пойдет вверх». Импортеры и те компании, кто выжидал «дна» по курсу, — занервничали и стали активнее скупать валюту на опасениях ее дальнейшего роста. Нацбанк задумался — не перестарался ли он с выкупом доллара на последних интервенциях. Так что сегодня все участники торгов будут по-новой находить компромисс по котировкам и «щупать» рынок.

Масла в огонь, а точнее ресурсов на торги — подливают и сегодняшние расчеты по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Покупателям надо перечислить в бюджет эквивалент 7,97 млрд гривен. И в то же время сегодня гасится гривневых облигаций и процентов по ним на общую сумму более 15 млрд гривен. От того, что будут делать с этими ресурсами инвесторы, во многом будет зависеть поведение всего фондового, ресурсного и частично валютного рынков.

Поэтому сегодня рынок и курсовой тренд будут полностью зависеть от поведения и задач крупных игроков, получателей средств от погашения ОВГЗ и конечно же — Нацбанка с его выходами/невыходами на межбанк с интервенциями. Скучно в этой ситуации не будет никому, а перетягивание «курсового каната» не только продолжится, но и усилится. Со стороны спекулянтов стоит ожидать новых попыток сыграть «на повышение», особенно в том случае, если часть покупателей дрогнет в первые пару часов и начнет активно скупать валюту на опасениях ее дальнейшего роста.

Котировки межбанка, по расчетам «Минфина», 16 июня будут в пределах: доллар — коридор 26,90−27,15 грн, евро — коридор 32,60−32,90 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,70−27,15 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах около 20 коп., а в кассах банков — до 25 коп.

Евро: в банках коридор 32,30−32,90 грн при спреде до 25 коп., а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора 32,50−32,85 грн при спреде от 17 до 20 коп.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 26,70−26,95 грн и продажа 27,02−27,15 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,85−26,94 грн и продажа 26,97−27,05 грн.

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Источник: МинФин