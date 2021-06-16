Финансы

Номинального укрепления гривни не будет — аналитики BofA

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Аналитики Bank of America (BofA) Global Research не ожидают дальнейшего номинального укрепления гривни, говорится в исследовании (BofA), представленного 14 июня. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: fakty.com.ua

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«Мы по-прежнему конструктивны в отношении Международного валютного фонда, но не ожидаем дальнейшего номинального укрепления гривни, особенно учитывая сезонность курса в третьем квартале», — подчеркивают аналитики BofA.

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Что происходит с курсом

Свою оценку укреплению гривни дал заместитель председателя Совета Нацбанка Василий Фурман. В частности, он указал, что в первую очередь на курс гривни влияет рост цен на сырьевых рынках. «С другой стороны, у нас увеличивается импортная составляющая», — подчеркнул он.

«Второй фактор, почему гривна усиливается — это продажа украинцами долларов. Суммарно с начала года было продано более чем $1 млрд.

Третий фактор — это нерезиденты и спрос на внутренние облигации государственного займа”, — отметил эксперт.

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Что касается четвертого фактора, то Фурман указал на ситуативность. К примеру, в начале мая гривна значительно усиливалась, потому что в этот период платили налоги, экспортеры продавали доллар. «Или, например, закончился период выплаты дивидендов украинскими компаниями, владельцами которых являются зарубежные материнские компании», — добавил он.

Прогноз от «Минфина»

Наличный рынок останется заложником поведения межбанка. Он будет ориентироваться на два основных фактора:

  • котировки межбанка;
  • реальный спрос и предложение по наличной валюте в своем регионе.

    • И если по наличному евро банки продолжат оперативно менять свои ценники в зависимости от происходящего на торгах, то обменки финкомпаний будут более независимыми к постоянным изменениям курса евро на межбанке. Периодически их котировки продажи наличного евро будут даже ниже текущих котировок продажи евровалюты на межбанке.

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    Основными драйверами для курсообразования на торгах в течение этой недели будут:

    • поведение и курсовые задачи крупнейших игроков — как местных, так и нерезидентов;
    • интервенции Нацбанка по выкупу излишков предложения доллара на межбанке и его ценники;
    • результаты аукциона по размещению ОВГЗ 15 июня и опосредованно — решения регулятора по учетной ставке, которые будут оглашены 17 июня;
    • соотношение пары евро/доллар на международных рынках с пересчетом курса евро относительно гривны на украинском межбанке.

    Напомним

    Курс гривни на межбанке в понедельник, 14 июня, преодолел отметку 27 грн/$ и укрепился до рекордного в 2021 году уровня — 26,925 грн/$. Однако во второй половине дня во вторник, 15 июня, он ослабился до уровня 27,03 грн/$.

    Источник: МинФин

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