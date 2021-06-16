НБУ в очередной раз не согласовал члена правления Ощадбанка. Малинскую уволили

В особой информации Ощадбанка как эмитента на сайте SMIDA появилась информация о прекращении трудового договора с членом правления банка Еленой Малинской. Последним рабочим днем Малинской указано 16 июня.

Фото: uk.wikipedia.org

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Что произошло

Елена Малинская была назначена на должность члена правления Ощадбанка с марта т. г. В ее функциональные обязанности входило управление изменениями Ощадбанка, то есть частичная или полная приватизация финучреждения. Назначение состоялось по итогам конкурса на заседании наблюдательного совета Ощада.

Недавно квалификационная комиссия Национального банка отказалась согласовывать Малинскую на эту должность как специалиста, который «продемонстрировала низкий уровень понимания основной проблематики, стоящих перед членом правления, ответственным за управление изменениями в Ощадбанке», — ссылается на документ регулятора сайт Finclub.net.

Кроме того, Нацбанк добавил, что Малинская не оценила реальное состояние дел на предыдущем месте работы. «Дополнительно члены квалификационной комиссии при обсуждении результатов собеседования с Еленой Малинской обратили внимание на то, что во время предоставления ответов на вопросы относительно предыдущего опыта успешной реализации проектов, связанных с трансформацией, госпожа Малинская продемонстрировала непонимание проблемных вопросов в деятельности „Банк Кредит Днепр“ и негативных последствий для банка, к которым привела ее деятельность на посту председателя правления „Банка Кредит Днепр“, за которые она была ответственна», — говорится в документе Нацбанка.

Вместо Малинской, полномочия которой прекращены, никого не избрали. Пресс-служба комментировать решение Нацбанка отказалась.

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Контекст

Нацбанк уже третий раз дисквалифицирует членов правления Ощадбанка, которых утвердил наблюдательный совет этого финучреждения, в связи с несоответствием и профессиональной непригодностью.

Главной целью нового члена правления на освобожденной должности должна стать координация выполнения программы трансформации Ощадбанка. Цель этой программы — повышение эффективности и коммерциализацию банка.

Конечной целью внедрения изменений является мажоритарная или полная приватизация Ощадбанка до конца 2025 года.

Источник: МинФин