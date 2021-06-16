Нацкомиссия увеличила предельные максимальные цены на электроэнергию

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), на заседании в среду, 16 июня, увеличила максимальные предельные цены на рынке электроэнергии «на сутки вперед» (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: energetika.in.ua

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Максимальная предельная цена будет составлять:

для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) — 1 243,71 грн/МВт-ч;

для часов суточной максимальной нагрузки (c 07:00 до 23:00) — 2 655,99 грн/МВт-ч.

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Как отметил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, «мы идем путем либерализации, чтобы рынок получал правильные ценовые сигналы».

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Источник: МинФин