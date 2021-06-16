Центробанк Индонезии запретил криптовалюту как средство платежа в стране

Банк Индонезии запретил использовать криптовалюты как средство платежа. Как объяснил глава регулятора Перри Варджийо, цифровые активы не могут считаться платежным инструментом по нынешнему законодательству страны, пишет издание Tempo.co.

Фото: tutu.com

1

►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»:

главные финансовые новости

Глава Банка Индонезии Перри Варджийо объявил о введении запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства или других инструментов финансовых услуг. По словам главы регулятора, запрет соответствует действующему законодательству, по которому цифровые активы не относятся к законным средствам платежа.

«Криптовалюта не относится к законным платежным инструментам в соответствии с Конституцией, Законом о банках Индонезии и Законом о валюте», — отметил Варджийо.

И при этом добавил, что для обеспечения соблюдения нового запрета Банк Индонезии усилит работу надзорных органов.

Читайте также: MicroStrategy опять покупает биткоины. Акции растут

Ранее

На прошлой неделе биткоин стал официальным платежным средством в Сальвадоре. Соответствующий законопроект принял парламент страны, а затем подписал глава государства. Известный экономист Стив Ханке спрогнозировал, что принятие биткоина в качестве платежного инструмента в Сальвадоре может привести к краху экономики страны.

В Италии объяснили опасность отсутствия регулирования криптовалют тем, что бесконтрольное распространение криптовалют может нанести ущерб экономике. Об этом заявил глава итальянского финансового регулятора CONSOB Паоло Савона. По его мнению, цифровые активы способствуют незаконной деятельности, такой как отмывание денег, а также могут подорвать способность центральных банков вести денежно-кредитную политику. Помимо этого, криптовалюты могут использоваться как ширма для уклонения от уплаты налогов, финансирования терроризма, похищения людей и другой преступной деятельности, утверждает Савона.

В Нидерландах призвали к полному запрету биткоина. По мнению директора Голландского бюро экономического анализа Питера Хасекампа, главную криптовалюту нельзя использовать в качестве средств оплаты и сбережений.

Курсы криптовалют на «Минфине»

Источник: МинФин