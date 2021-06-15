Налоговой амнистии быть. Рада приняла законопроект о нулевом декларировании

15 июня Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 5153, которым вводится одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

Фото: zn.ua

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«За» законопроект проголосовало 243 народных депутата.

Что значит налоговая амнистия

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы и доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Законопроектом предусматривается в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Такая дата связана с началом работы Бюро экономической безопасности.

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«Одна из целей этой амнистии — возвращение средств, которые резиденты вывели за границу и там остаются у наших резидентов. Для этого вводим для средств, которые остаются за рубежом, ставка 7% или 9%. Для средств, которые они вернут в Украину и задекларируют, ставка 5%», — отметил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Также лица должны будут уплатить единовременный сбор:

5% по активам, размещенным на счетах украинских банков;

9% для размещенных за рубежом;

2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.

Кто не может быть декларантом

Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 были государственными чиновниками или народными депутатами.

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Источник: МинФин