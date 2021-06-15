Курс доллара окончательно преодолел психологический порог и устремился вниз: что происходит и чего ожидать

В понедельник гривна на торгах окончательно пробила психологический уровень в 27 гривен и продолжила укрепляться. Как и в прошлую пятницу, особой активности со стороны покупателей валюты не было, и продавцы были вынуждены снижать свои ценники.

Фото: ua-ekonomist.com

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Нацбанк изначально применил ту же пятничную тактику и выходил на межбанк с выкупом доллара в формате «запроса лучшего курса». Выкупал наиболее дешевые предложения в пределах 26,99 гривен и ниже. Это ненадолго сдержало котировки в пределах 26,99/27,01 гривен за доллар с 11:00 до 14:00. Всего НБУ выкупил порядка $20 млн, но как только он ушел с рынка (после 12:00) — предложение снова стало постепенно преобладать на межбанке.

Покупатели понимали, что можно не торопиться. Продавцы занервничали, и котировки поползли вниз. Часть крупных игроков ожидали второго выхода Нацбанка, но этого не произошло. Как только стало понятно, что регулятора не будет и особо рассчитывать на «универсального покупателя» в лице НБУ не стоит — оставшиеся продавцы окончательно сдались и курс быстро просел: к 15:00 — до 26,985/27,0050 гривен, к 16:00 — до 26,955/26,975 гривен, а к концу сессии и вовсе до 26,915/26,935. По последним ценникам сделок уже практически не было, а продавцы пытались хоть как-то «бороться» за курс, но это у них плохо получалось.

К концу дня рынок остался настроенным на дальнейшее укрепление гривны. Психологический уровень пробит. И если завтра продавцы не смогут хоть как-то отстоять свои позиции или Нацбанк окончательно перестанет во время интервенций «защищать» курс в пределах 27 гривен за доллар — котировки пойдут к цели в 26,80 гривен к концу этой недели.

Главные события 14 июня на валютном рынке:

Доллар окончательно опустился ниже психологического порога в 27 гривен и за день подешевел на 9,5 копеек — с утренних 27,01/27,03 гривен до 26,915/26,935.

Нацбанк выходил на межбанк с покупкой доллара в формате «запроса лучшего курса» и купил по цене не выше 26,99 гривен порядка $20 млн.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9966 гривен, а официальный курс на 15 июня 2021 года установлен на уровне 26,9957 гривен за доллар.

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Источник: МинФин