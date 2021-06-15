Доллар неожиданно подорожал: кто виноват в новых валютных ралли на межбанке

Вторник на валютном рынке прошел очень сложно и противоречиво. Несмотря на утренний перевес предложения над спросом — к концу дня доллар вернулся к уровням свыше 27 гривен. Завершилась сессия спекулятивными котировками 27,02/27,04 гривен, что было сразу на 12 копеек выше, чем курс на старте сессии.

Фото: most.ks.ua

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Фактически два выхода НБУ с интервенциями по выкупу излишков предложения доллара и слаженная работа спекулянтов — и развернули тренд по доллару в сторону роста. На радость крупным экспортерам и таможенникам, которые уже приуныли при постоянном падении официального и рыночного курсов.

В первый раз Нацбанк вышел с самого утра с «запросом лучшего курса» и начал скупать все самые дешевые предложения. Это сразу же изъяло часть валюты на рынке. А после того, как регулятор быстро перешел в формат интервенции с выкупом доллара по 26,91 гривен и простоял с ним практически всю самую активную фазу торгов — все поняли, что ниже котировки сегодня не пойдут.

Это активизировало покупателей и уже к 11:00 курс доллара находился в пределах 26,91/26,93 гривны и простоял в этом коридоре с небольшими отклонениями почти до конца обеда.

После 14:00 на межбанке уже почти не осталось реальных продавцов, а вот покупатели еще присутствовали. Почувствовав возможность заработать, а также «разогнать» курс — оживились спекулянты. Уже к 15:00 они загнали котировки к уровню 26,92/26,94 гривны за доллар, а затем и вовсе слаженно сыграли «на повышение».

В итоге, к 16:00 доллар уже котировался в пределах 27,00/27,02 гривен, а завершилась сессия уровнем 27,02/27,04, хотя некоторые спекулянты продолжали попытки вздернуть котировки и повыше.

Благодаря действиям Нацбанка с интервенциями в первой половине дня и фактически «отвоевав» сегодня опять уровень в 27 гривен за доллар — продавцы со спекулянтами имеют теперь возможность «поиграть на нервах» покупателей и завтра.

Главные события 15 июня на валютном рынке:

Доллар вырос на 12 копеек — с утренних 26,90/26,92 гривен до 27,02/27,04.

Нацбанк дважды выходил на межбанк с покупкой доллара. В первый раз в формате «запроса лучшего курса», а затем долго простоял с котировкой выкупа по 26,91. И этим окончательно поддержал курс американской валюты на сегодняшних торгах.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9184 гривен, а официальный курс на 16 июня 2021 года установлен на уровне 26,9258 гривен за доллар.

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Источник: МинФин