Инициатива стран G7 требует $40 триллионов и направлена на помощь развивающимся странам

Страны G7 договорились о запуске международной инициативы Build Back Better World с целью создания инфраструктуры в развивающихся странах. Потребность в создании такой инфраструктуры оценивается более чем в $40 трлн. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Фото: AFP

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Ключевые тренды инициативы стран G7

Основными принципами инициативы названы:

прозрачность финансирования;

соответствие целям Парижского соглашения по климату;

мобилизация частного капитала.

«Имеется в виду, что страны, которые поддерживают инициативу стран G7, получат больший доступ к финансированию низкоуглеродных проектов, таких как ветряные электростанции и железные дороги», — отмечает Financial Times.

Инициатива стран G7 — это западный конкурент китайского «Нового шелкового пути», также известного как проект «Один пояс — один путь».

«Президент США Джо Байден призвал предоставить бедным странам новый источник инфраструктурного финансирования, создавая» демократическую «альтернативу китайским займам, которые на Западе считают инструментом распространения влияния Пекина, — пишет Financial Times. — Некоторые чиновники охарактеризовали инициативу как „зеленый план Маршалла“, но меньших масштабов».

В рамках инициативы средства будут направлены на проекты в сферах борьбы с изменением климата, здравоохранения, цифровых технологий и гендерного равенства.

По словам одного американского высокопоставленного чиновника, США и многие партнеры страны и друзья со всего мира долгое время скептически относились к инициативе Китая. По его словам, китайские власти продемонстрировали «недостаточную прозрачность, низкие экологические и трудовые стандарты, а также подход, который ухудшил положение многих стран».

«Однако до сих пор мы не предлагали положительной альтернативы, которая показывала наши ценности, стандарты, а также то, как мы ведем бизнес», — заявил он.

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Реакция Китая

КНР раскритиковал страны G7, указав, что «по-настоящему многосторонние отношения» основываются на деятельности ООН. «Время, когда глобальные решения диктовались маленькой группой стран, давно прошло», — заявил представитель китайского посольства в Лондоне.

При этом организации, занимающиеся экологией, выступили с критикой инициативы из-за недостаточного объема информации о том, как она будет работать и как будет финансироваться.

Ранее

СМИ уже писали, что в мире все больше растет неравенство. А вот драйверами роста мировой экономики станут отложенный спрос в Китае и масштабные денежные вливания в экономику США.

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Источник: МинФин