Нацбанк за неделю скупил на рынке $375 миллионов

С 7 по 11 июня Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке $375 млн.

Фото: rbc.ua

2

Как покупал валюту регулятор

Нацбанк купил $355 млн в рамках интервенций по единому курсу.

$20 млн (11 июня) — с выбором лучшей цены купли-продажи.

Предыстория

11 июня Национальный банк вышел на межбанк с запросом лучшего курса и выкупал более дешевые предложения доллара. Ближе к закрытию межбанка НБУ купил порядка $20 млн по курсу 27,02 грн/$.

9 июня НБУ вышел на рынок с покупкой доллара. В ходе валютной интервенции НБУ купил $20 млн по 27,10 грн/$.

Читайте также: Прогноз наличного курса доллара, евро и рубля на 12−13 июня

Второй раз регулятор вышел на межбанк с покупкой доллара по 27,08 грн/$. В ходе валютной интервенции НБУ купил около $100 млн. Всего за день НБУ купил $120 млн.

8 июня Национальный банк дважды выходил на межбанк с покупкой доллара В результате — купил на межбанке $120 млн.

7 июня Нацбанк вышел удачно на межбанк дважды. После обеда купил $50 млн по курсу 27,17 грн/$. Утром Национальный банк вышел на межбанк и купил $20 млн по курсу 27,19 грн/$.

4 июня Национальный банк вышел на межбанк и купил $20 млн по курсу 27,25 грн $.

2 июня Национальный банк возобновил интервенции по покупке валюты на межбанковском рынке впервые с марта. НБУ купил $20 млн (по 27,32 грн/$).

КУРС ВАЛЮТ

Национальный банк за неделю с 24 по 28 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие семь недель.

Читайте также: Курс в начале лета: все в порядке на валютном рынке

Источник: МинФин