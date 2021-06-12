В Техасе банкам разрешили хранить криптовалюту клиентов
Департамент банковского дела Техаса уведомил банки, что они могут хранить криптовалюту своих клиентов при наличии «соответствующих протоколов». Об этом пишет РБК.
Фото: triplook.me
5
Что это дает банкам
В ведомстве отметили, что банки уже имеют полномочия по предоставлению этих услуг в соответствии с Финансовым кодексом штата Техас § 32.001.
-
Теперь банки штата могут хранить копии ключей от криптокошельков и принимать переводы криптовалюты.
-
Банкам также разрешено сотрудничать с другими компаниями для предоставления таких услуг.
- Банки с полномочиями доверительного управления могут предлагать услуги фидуциарного хранения, что означает, что у них есть определенные юридические обязательства перед клиентом, в том числе «хранить актив в безопасности и возвращать его в целости и сохранности по запросу».
Читайте также: В США появился первый криптобанк федерального уровня
Предыстория
В конце мая в штате Небраска приняли законопроект, позволяющий депозитариям, хранящим цифровые активы, получать банковскую лицензию. Закон был разработан местным сенатором Майком Фладом совместно с блокчейн-компанией Telcoin.
В январе этого года Команда криптостартапа с инвестициями Visa — Anchorage — получила разрешение на работу в качестве криптобанка от Управления контролера денежного обращения США (OCC).
КУРС КРИПТОВАЛЮТ НА «МИНФИНЕ»
Источник: МинФин