В Нидерландах призвали запретить биткоин

Нидерланды должны немедленно ввести полный запрет на майнинг и операции с биткоином. Об этом заявил директор Бюро экономического анализа при Минэкономики страны Питер Хасекамп, пишет Forklog.

Фото: neironix.io

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Цифровое золото без ценности

В своей статье чиновник перечислил ряд причин, по которым властям необходимо признать первую криптовалюту незаконной. По его мнению, у цифрового золота нет внутренней ценности, а сама монета не выполняет ни одну из трех функций денег: единицы учета, платежного средства и средства накопления.

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Хасекамп упомянул вопросы безопасности, риски мошенничества и добавил, что цифровые активы используются в преступной деятельности. Нидерланды отстают от стран, принявших меры для «сдерживания ажиотажа вокруг криптовалют» в последние годы, говорится в статье.

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«Голландские регуляторы попытались ужесточить надзор за торговыми платформами, но без особого успеха. Центральное бюро планирования указывало на риски криптовалютной торговли в 2018 году, но заключило, что в более строгом регулировании пока нет необходимости», — отметил Хасекамп.

Он также упомянул закон Грешема, согласно которому «плохие деньги» вытесняют из обращения «хорошие». По словам чиновника, в случае с биткоином он может работать противоположным образом.

«Криптовалюты не используются в обычных транзакциях. Плохие деньги выходят из обращения, потому что никто больше не хочет их принимать», -отметил он.

Хасекамп назвал обвал цифровых активов неизбежным и рекомендовал властям затруднить доступ граждан к рынку.

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Предыстория

В 2020 году власти Нидерландов обязали поставщиков криптовалютных услуг проверять входящие и исходящие транзакции в соответствии с законом о санкциях.

Местная биткоин-биржа Bitonic потребовала от клиентов подтверждать каждый адрес для вывода средств, отправляя скриншот кошелька или подписанное сообщение.

В январе 2021 года Bitonic подала в суд на центробанк. Платформа заявила, что внедрение расширенного протокола проверки нарушает существующие законы о конфиденциальности пользователей.

В апреле окружной суд Роттердама предписал регулятору обосновать требования, предъявляемые к поставщикам криптовалютных услуг.

В мае ЦБ отказался от ужесточения правил, назвав их «недостаточно справедливыми».

Источник: МинФин