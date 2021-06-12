Нацбанк напоминает коллекторам о требованиях нового закона и дедлайнах

Новый закон о коллекторах установил для участников этого рынка несколько важных маркеров, направленных на защиту прав потребителей. Кроме того, именно Национальный банк Украины определили регулятором как коллекторских компаний, так и самих кредиторов — банков и финансовых компаний — при урегулировании долгов по потребительским кредитам. Об этом пишет Нацбанк на официальном аккаунте в фейсбуке.

Фото: 05632.com.ua

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Поэтому НБУ прилагает усилия, чтобы все участники рынка вовремя ознакомились с новыми правилами и требованиями. В частности, на этой неделе НБУ провел несколько встреч с компаниями, которые предоставляют и планируют продолжать предоставлять коллекторские услуги.

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Сначала — о дедлайнах

Первый дедлайн. Все компании, которые планируют предоставлять коллекторские услуги в Украине — урегулирование долгов в пользу кредиторов — должны зарегистрироваться в специальном Реестре коллекторских компаний. В сроки с 14 июля до 13 августа нужно подать в Национальный банк полный пакет документов на регистрацию.

Важно! Такие четкие сроки установил закон. И Национальный банк не имеет права их расширить или изменить.

Второй дедлайн — 14 октября. После этого дня все кредиторы — банки и финансовые компании — должны будут расторгнуть договоры о предоставлении коллекторских услуг с теми компаниями, информация о которых не появилась в Реестре. Ведь это означает, что такие коллекторы или не выполнили требования и не зарегистрировались, либо не соответствуют требованиям закона.

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Требования, которые позволят работать с долгами граждан

Задача Национального банка как регулятора — обеспечить, чтобы на рынке коллекторских услуг работали прозрачные компании с безупречной репутацией, которые не прибегают к неэтичным методам взыскания долгов.

Поэтому НБУ планирует установить соответствующие требования к коллекторским компаниям, а именно требования к:

деловой репутации как компании, так и ее владельцев и руководителей;

прозрачной структуре собственности;

квалификации руководителей компаний и др.

Эти требования НБУ планирует утвердить в течение ближайшего месяца. А коллекторские компании при регистрации должны будут подать документы, свидетельствующие об их соответствии.

Меры воздействия

Новый закон предусмотрел ряд мер воздействия за нарушения во время урегулирования долгов как для коллекторов, так и для кредиторов.

Национальный банк должен согласовать свои нормативно-правовые акты с требованиями закона. Поэтому на сегодня регулятор обсуждает с профессиональным сообществом и общественностью документ, которым НБУ внесет изменения в Порядок применения мер воздействия к небанковским финучреждениям.

В нем также НБУ предусмотрит меры воздействия за нарушение требований законодательства о защите прав потребителей, а также установит специальные меры воздействия для небанковских финучреждений со статусом коллекторских компаний.

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Что запрещено коллекторам

Коллекторам запрещают для урегулирования просроченной задолженности посягать на права и свободы должника, а также его близких или представителей. В законе упоминается, в частности, запрет на шантаж, угрозы и действия, которые могут повредить жизни, здоровью или деловой репутации.

Коллекторам напрямую запретили взаимодействовать с должником или его близкими по собственной инициативе в период с 20 часов вечера до 9 часов утра, а также в выходные и нерабочие дни.

Также коллекторам нельзя взаимодействовать с должниками более двух раз в сутки (если они сами не дали на это согласие).

Национальный банк, применяя меры воздействия, учитывает характер и обстоятельства нарушения, его причины, его последствия и усилия, которые компании предприняли, чтобы устранить нарушения.

Коллекторы не имеют права скрывать номер телефона, с которого звонят должнику, или адрес, с которого ему пишут; использовать функцию автоматического дозвона более 30 минут в сутки; сообщать о задолженности третьих лиц (если возможность взаимодействия с ними не была прописана в кредитном договоре).

Кроме того, коллекторы должны фиксировать каждое взаимодействие с должником с помощью видео- или звукозаписывающего устройства. Такие записи коллекторская компания обязана хранить в течение трех лет с момента взаимодействия.

Коллекторам также запретили обрабатывать персональные данные лиц должника и связанных с ним лиц, которые не давали на это согласие. Например, относительно графика работы, мест и времени отдыха, встреч с друзьями и родными и т. п.

Что позволено коллекторам

Для урегулирования просроченной задолженности коллекторы, согласно закону, могут прибегать к телефонным и видеопереговорам, а также личным встречам. При этом проведение таких встреч возможно только с 9 часов утра до 19 часов вечера и только при условии, если должник предоставил на это письменное согласие или выразил готовность встретиться во время телефонного разговора.

Место и время такой встречи подлежат обязательному предварительному согласованию.

Коллекторы могут связываться с должником с помощью текстовых и голосовых сообщений, а также с помощью почтовых отправлений с пометкой «Вручить лично» — по месту жительства или месту работы.

Во время первого общения с должником представитель коллекторской компании должен назвать свое имя, сумму просроченной задолженности, а также правовое обоснование своего обращения.

После этого должник сможет истребовать соответствующие документы у кредитора, и тот должен предоставить их в течение 7 рабочих дней. К этому времени любые взаимодействия с должником о взыскании долга запрещены.

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Источник: МинФин