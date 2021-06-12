Кабмин хочет ввести НДС на продажу драгметаллов НБУ

Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект № 5600, которым, в частности, предлагает ведение налогообложения НДС операций по реализации Нацбанком драгоценных металлов.

Фото: mind.ua

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Что предлагает Кабмин

Законопроект предлагает введение налогообложения НДС операций по реализации Нацбанком драгоценных металлов (кроме инвестиционного золота) физическим и юридическим лицам.

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Как это отразится на рынке

Финансовый аналитик «Минфина» Алексей Козырев отметил, что данное предложение Кабмина приведет к подорожанию памятных (неинвестиционных) монет Украины из драгоценных металлов, которые реализует НБУ.

Кроме этого, это отразится и на ювелирном рынке, все сегменты которого взаимосвязаны. Если дорожает одна его часть, в данном случае нумизматическая продукция, то это постепенно подтянет ценники и на всех других сегментах рынка или приведет к снижению продаж украинских памятных монет из драгметаллов, которые продает НБУ.

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Напомним

В январе 2021 года Нацбанк запустил интернет-магазин по продаже нумизматической продукции — памятных монет и сувенирной продукции. Доступные для продажи памятные монеты Украины и сувенирная продукция будут реализовываться по розничной цене НБУ.

Ранее «Минфин» писал, что на первом аукционе 17 мая по продаже золотых памятных монет «1 Гривна» было продано всего 23 монеты из 50 лотов на общую сумму 870 тыс. грн.

27 мая 14 участников аукциона — физические и юридические лица — приобрели все предложенные золотые памятные монеты «1 гривна» на общую сумму почти 2,247 млн грн. Средняя цена монеты составила 44 953 грн, минимальная/максимальная цена — 44 313/46 313 грн.

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3 июня было продано 50 золотых монет «1 Гривна» из 50 представленных лотов, то есть 100% предложенного объема.

Напомним, ранее редакция решила приобрести серебряную монету «К 150-летию со дня рождения Леси Украинки».

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин