Израиль исключил Украину из списка запрещенных для полетов стран (инфографика)

11 июня правительство Израиля одобрило продление действующих в настоящее время правил выезда из страны до 27 июня 2021 года. Об этом пишет biz.censor.net.

Фото: ukrinform.ru

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Исключение для Украины

При этом решено с 15 июня исключить Украину, Эфиопию и Турцию из списка стран, в которые запрещен вылет из Израиля («страны максимального риска»).

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Кроме того, решено продлить срок действия основных положений авиационных правил до 30 июня, но отменить запрет на проход в пассажирский терминал «второстепенных» сопровождающих. Будет отменено и требование к авиаперевозчикам по минимальному числу стоек при регистрации на рейс, введенное для обеспечения социальной дистанции между пассажирами.

Изменения вступят в силу с понедельника, 14 июня.

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Страны максимального риска

В настоящий момент «странами максимального риска» властями Израиля названы девять государств: Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция, Аргентина, Украина и Россия.

Выезд в эти страны запрещен для граждан Израиля — кроме исключительных гуманитарных случаев и для граждан, постоянно проживающих в этих странах.

Все те, кто не являются гражданами Израиля и возвращаются из этих стран, должны просить разрешение у специальной комиссии, рассматривающей исключительные случаи.

Разрешение обязаны просить также люди, постоянно проживающие в Израиле по одной из виз.

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Напомним

Правительство Израиля с 3 мая запретило выезд своим гражданам в Украину, Турцию, Эфиопию, Индию, Бразилию, Южную Африку и Мексику в рамках мер по борьбе с распространением covid-19.

Условия въезда в другие страны для украинцев

Сейчас для наших граждан открыты границы с более 100 странами.

Источник: МинФин