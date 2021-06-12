Акции малоизвестной датской компании взлетели на 1387%. Причина — неизвестна

Американские депозитарные расписки датской биотехнологической компании Orphazyme внезапно взлетели почти на 1400% всего за одну торговую сессию на бирже NASDAQ. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Фото: rbc.ua

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Внезапный взлет

В четверг, 10 июня, на открытии торгов бумаги торговались около $5, однако уже в разгар сессии на максимуме они подорожали на 1387%, до $77,77.

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В самой компании отметили, что не знают о причинах такого ажиотажа, и предупредили инвесторов, что их «втягивают в какое-то безумие» и они могут потерять «значительную часть своих инвестиций».

В Orphazyme заявили, что у компании нет никаких значимых корпоративных новостей, которые могли бы так повлиять на рост котировок.

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17 июня регуляторы США должны предоставить отзыв по одному из препаратов компании, разработанному для лечения болезни Ниманна-Пика — наследственного заболевания нервной системы. Однако по этому поводу компания не предоставляла каких-либо значимых предварительных новостей.

По словам экономиста датского брокера Nordnet Пера Хансена, единственное разумное объяснение случившемуся заключается в том, что в Дании теперь есть собственные «мемные» акции.

«Иногда нет логического объяснения тому, что происходит на фондовом рынке. И взлет акций Orphazyme является подтверждением», — говорит он.

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Предыстория

На этой неделе инвесторы с Reddit возобновили свою активность: к числу «мемных» акций присоединились еще несколько компаний.

Среди них — сеть ресторанов быстрого питания Wendy’s и страховщик Clover Health. Их бумаги 8 июня взлетели на 19,09% и 109,1% соответственно. Эти компании стали новыми целями пользователей с платформы Reddit. Один из реддиторов писал, что в акциях Clover Health вырисовывается идеальная ситуация для шорт-сквиза, а цена бумаг может превысить стоимость акций AMC Entertainment.

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Шорт -сквиз — ситуация, при которой рост акций заставляет шортселлеров закрывать короткие позиции и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру. Это провоцирует еще больший рост котировок.

А 9 июня пользователи Reddit «разогнали» акции американской металлургической компании Cleveland-Cliff, которые росли на максимуме на 14,55%.

По мнению реддиторов, бумаги компании недооценены рынком, несмотря на хорошие фундаментальные показатели благодаря росту цен на сталь.

Источник: МинФин