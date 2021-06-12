14 банков получили от НБУ рефинанс 9,13 миллиарда

Национальный банк принял решение предоставить 9,13 млрд грн рефинансирования для 14 банков сроком до пяти лет под 7,5% годовых. Об этом говорится в данных НБУ.

Фото: investory.news

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Щедрость НБУ

Кроме того, 117 млн грн предоставят двум банкам на срок до 84 дней под 7,5%.

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С 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,03 млрд грн.

По состоянию на 10 июня задолженность платежеспособных банков по рефинансированию составила 74,5 млрд грн.

Предыстория

28 мая Национальный банк решил предоставить для четырех банков 8,93 млрд грн рефинансирования на срок до 84 дней под 7,5%.

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21 мая регулятор предоставил для трех банков 455 млн грн рефинансирования на срок до 84 дней под 7,5% годовых. Займы привлекли Аккордбанк (250 млн грн), КИБ (145 млн грн), Индустриалбанк (60 млн грн).

4 мая Нацбанк принял решение предоставить рефинансирование для 9 банков на сумму 1,72 млрд грн сроком до 5 лет под 7,5%, а также 306,5 млн грн рефинансирования — для трех банков на срок до 84 дней тоже под 7,5% .

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Источник: МинФин