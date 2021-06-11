Второй старейший банк в США запустит подразделение для работы с криптовалютами

Второй старейший банк в США State Street объявил о создании нового подразделения, ориентированного на цифровые активы и сектор децентрализованных финансов (DeFi). Об этом говорится в сообщении организации, пишет Forklog.

Фото: cryptopotato

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Цифровые активы

«Финансовая отрасль трансформируется в цифровую экономику, и мы рассматриваем цифровые активы как одну из самых значительных сил, влияющих на нашу отрасль в течение следующих пяти лет», — заявил председатель State Street Corporation Рон О’Хэнли.

Подразделение State Street Digital сфокусировано на криптовалюте, CBDC, технологии блокчейн и токенизации активов. Его частью станет платформа банка GlobalLink.

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State Street был среди первых участников банковского консорциума R3 в 2015 году. В феврале 2016 года корпорация вошла в состав Hyperledger Project.

В 2019 году холдинг запустил пилотный проект в сфере цифровых активов в сотрудничестве с биткоин-биржей Gemini.

В конце 2020 года State Street и финансовый гигант S&P Global возглавили раунд финансирования на $15 млн поставщика криптовалютных данных Lukka.

Напомним

В апреле 2021 года банк анонсировал запуск платформы Pure Digital по торговле цифровыми активами для финансовых учреждений.

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Ранее «Минфин» писал, что старейший банк в США и крупнейший в мире депозитарный банк Bank of New York Mellon будет хранить и проводить операции с криптовалютой в интересах своих клиентов.

Также Saxo Markets, дочерняя компания Saxo Bank, которая занимается инвестициями в цифровые активы, запустила сервис, позволяющий торговать криптовалютой за фиатные деньги.

КУРС КРИПТОВАЛЮТ НА «МИНФИНЕ»

Источник: МинФин