Всемирный банк предоставит Украине $211 миллионов кредита для евроинтеграции отечественной энергосети

Всемирный банк и Фонд чистых технологий на льготных условиях предоставят Украине $211 млн кредитных средств для реализации проекта «Украина — Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

Фото: pro-consulting.ua

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Цели проекта

По словам первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко, проект будет способствовать «повышению надежности работы украинской энергосистемы, выполнению требований относительно функционирования в синхронном режиме с европейскими сетями и международными обязательствами в области сокращения выбросов парниковых газов».

Отмечается, что $177 млн предоставит Всемирный банк и $34 млн — Фонд чистых технологий.

Рассмотрение пакета гарантийных и финансовых сделок Советом директоров Всемирного банка будет осуществляться до конца июня.

Что предусматривает проект

В рамках проекта «Украина — Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети» (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЗАО «Укргидроэнерго») предусмотрена установка систем аккумулирования энергии на четырех ГЭС «Укргидроэнерго», а также установление CЕС мощностью 35,9 МВт в качестве резервного источники энергоснабжения и для подзарядки аккумуляторов.

Также на Днестровской ГЭС установят аккумуляторы мощностью 15 МВт в качестве источника для зарядки местного электротранспорта и СЭС мощностью 28 МВ.

Напомним

В прошлом году в Евросоюзе «зеленая» энергетика впервые обогнала ископаемое топливо. За первые полгода выбросы углекислого газа в энергетическом секторе сократились почти на четверть.

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Источник: МинФин