Средняя цена золотой монеты «1 Гривна» на аукционе 3 июня почти на 9 тысяч превысила цену первого аукциона

Средняя цена одной золотой монеты «1 Гривна», проданной на аукционе 3 июня, составляет 46 724 грн, сообщается в биржевой информации Универсальной товарной биржи «Контрактовый дом УМВБ». По сравнению с первым аукционом 17 мая цена этой монеты выросла на 8917 грн, по сравнению с аукционом 27 мая — на 1771 грн.

Фото: lb.ua

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Детали аукциона 3 июня

Всего было продано 50 золотых монет «1 Гривна» из 50 представленных лотов, то есть 100% предложенного объема.

Участники аукциона (физические и юридические лица), которых было 18, приобрели монеты на общую сумму 2,336 млн грн.

Средняя цена монеты составила 46 724 грн, минимальная/максимальная цена — 43 964/49 964 грн.

Предыстория

На первом аукционе 17 мая по продаже золотых памятных монет «1 Гривна» было продано всего 23 монеты из 50 лотов на общую сумму 870 тыс. грн. Средняя цена монеты составляла 37 807 грн, минимальная/максимальная цена — 37 025/41 025 грн.

27 мая 14 участников аукциона — физические и юридические лица — приобрели все предложенные золотые памятные монеты «1 гривна» на общую сумму почти 2,247 млн грн. Средняя цена монеты составила 44 953 грн, минимальная/максимальная цена — 44 313/46 313 грн.

Заметим, что всего отчеканено золотых монет «1 Гривна» в количестве 500 шт.

Аукцион 10 июня

Нацбанк провел вчера, 10 июня 2021 года, еще один «английский» аукцион по продаже золотой памятной монеты «1 Гривна». На торги было предложено 50 лотов — по одной монете в футляре в каждом лоте, сообщает НБУ.

Аукцион состоялся на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ» в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Условия участия в аукционе размещаются на официальном сайте биржи.

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Подробнее о средней цене, по которой были куплены монеты, станет известно через несколько дней из биржевой информации, которая будет обнародована на официальном сайте Универсальной товарной биржи «Контрактовый дом УМВБ».

По информации биржи, только после того, как все участники аукциона подпишут договоры, можно будет представить средневзвешенную цену.

Мнение «Минфина»

На вопрос «Минфина», чем интересна золотая монета «1 Гривна» и стоит ли инвестировать в нее, финансовый аналитик портала и эксперт рынка нумизматики Алексей Козырев оценил вложения в такую монету как выгодное и перспективное, хотя цена монеты относительно высокая для внутреннего рынка — монета может в течение 1−1,5 лет принести доход в 10−15%.

«Монета „1 Гривна“ интересна прежде всего достаточно малым тиражом — всего 500 штук. Второй нюанс — она практически повторяет дизайн монеты 2010 года, хотя выпущена в обращение 17 мая текущего года. Дальнейшая динамика ее цены будет зависеть от тактики НБУ по ее реализации и от заинтересованности монетой мировыми нумизматическими рынками, которые уже начали оживать после карантина. Именно эти нюансы и будут влиять на дальнейшую динамику цены этой золотой монеты», — разъяснил Козырев.

Источник: МинФин