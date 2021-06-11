НБУ назвал причины всплеска инфляции в Украине

В мае 2021 года потребительская инфляция в Украине в годовом измерении ускорилась до 9,5%, в месячном измерении цены выросли на 1,3%.

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В мае 2021 года потребительская инфляция в Украине в годовом измерении ускорилась до 9,5%, в месячном измерении цены выросли на 1,3%. Об этом говорится в комментарии НБУ.

Причины скачка инфляции

«Ускорение инфляции «связано прежде всего с высоковолатильными компонентами потребительского набора, в частности существенным подорожанием природного газа и подсолнечного масла», — говорится в комментарии регулятора.

По данным НБУ, увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары, прежде всего из-за дальнейшего повышения мировых цен на продукты питания.

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В частности ускорилось подорожание подсолнечного масла и продуктов его переработки.

Увеличение производственных затрат на сырье и энергию повлекло повышение цены на хлеб, макаронные, кондитерские изделия и мясные продукты.

Рост показателя также поддерживался устойчивым потребительским спросом.

Повышение стоимости услуг ускорилось. Быстрее дорожали услуги заведений общественного питания, культуры и отдыха, аренды, содержания и ремонта жилья, а также курсы иностранных языков и мобильная связь.

Стоимость водительских курсов и обслуживания автомобилей продолжала расти, реагируя на высокий спрос, а услуг такси — из-за повышения цены на топливо, отметили в НБУ.

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По причине устойчивого потребительского спроса ускорился рост цен на непродовольственные товары.

Также увеличились темпы роста административно регулируемых цен.

Кроме того, рост стоимости топлива ускорился. По данным НБУ, это связано с повышением мировых цен на нефть и с сохранением высокого спроса со стороны населения.

Прогноз НБУ

«В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет сохраняться прежде всего из-за высоких мировых цен, в частности на энергоносители и продовольственные товары», — говорится в комментарии НБУ.

Напомним

Национальный банк Украины (НБУ) в мае ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен до конца 2021 года составит 8,0%.

В последние месяцы 2020 года инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении (+ 1,3% к октябрю). Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

В государственном бюджете на 2021 год заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Инфляция в Украине в 2019 году упала до 4,1% с 9,8%.

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Источник: МинФин