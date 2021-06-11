Курс валют на вечер 11 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок

К закрытию межбанка валюта устремилась вниз: доллар потерял по 6 копеек на покупке и продаже, евро — по 25 копеек тоже на обеих операциях.

Фото: 0382.uа

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Валюта Открытие 11 июня Закрытие 11 июня Изменения доллар 27,08/27,10 27,02/27,04 6/6 евро 32,99/33,01 32,74/32,76 25/25 рубль 0,3774/0,3780 0,3762/0,3765 0,0012/0,0015

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,0850−27,1050 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9949−33,0193 грн/евро, торги по рублю — 0,3774−0,3780 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,98−27,15 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,10 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,02−27,10 гривны, евро — 32,50−32,95 гривны.

Источник: МинФин