Финансы
Курс валют на вечер 11 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок
К закрытию межбанка валюта устремилась вниз: доллар потерял по 6 копеек на покупке и продаже, евро — по 25 копеек тоже на обеих операциях.
Фото: 0382.uа
0
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Валюта
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Открытие 11 июня
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Закрытие 11 июня
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Изменения
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доллар
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27,08/27,10
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27,02/27,04
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6/6
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евро
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32,99/33,01
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32,74/32,76
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25/25
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рубль
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0,3774/0,3780
|
0,3762/0,3765
|
0,0012/0,0015
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,0850−27,1050 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9949−33,0193 грн/евро, торги по рублю — 0,3774−0,3780 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,98−27,15 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,10 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,02−27,10 гривны, евро — 32,50−32,95 гривны.
Источник: МинФин