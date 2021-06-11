Курс доллара опять падает: что происходит

В пятницу особой активности со стороны покупателей валюты не наблюдалось, и продавцы были вынуждены снижать свои ценники. Нацбанку пришлось дважды выходить на рынок, чтобы удерживать курс выше психологического уровня в 27 гривен за доллар.

Фото: admiralmarkets.com

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К 11 часам регулятор выходил в формате интервенции «запрос лучшего курса» и выкупал наиболее дешевые предложения, но затем понял, что это достаточно хлопотно. И вышел во второй раз с ценником покупки по 27,02 гривны.

Это было на тот момент ниже рынка. И главное в данной котировке заключалось в том, что он показал участникам торгов уровень, до которого регулятор был готов понижать доллар. В итоге, он простоял с этим ценником почти до конца активной фазы торгов и лишь в конце купил порядка $20 млн. Все остальное время — участники рынка сами находили компромисс по курсу и в основном в пределах 27,02/27,04 гривен с небольшими отклонениями.

Кроме этого, сработал фактор окончания рабочей недели, и во второй половине дня рынок быстро опустел.

Ход торгов:

С самого утра предложение превышало спрос, что сразу же отразилось на котировках. К 11 часам доллар просел с утренних стартовых 27,085/27,105 до 27,045/27,065 гривен с перспективой дальнейшего падения к уровню в 27 гривен.

Выход НБУ в начале с «запросом лучшего курса», а затем и с котировкой покупки по 27,02 гривны за доллар — быстро расставил все точки над «і». Уже после 11 часов котировки почти замерли в пределах уровня 27,02/27,04 гривны с небольшими отклонениями и продержались в данном коридоре практически до конца дня.

Главные события 11 июня на валютном рынке:

Доллар за день подешевел на 6,5 копеек — с утренних 27,085/27,105 гривен до 27,02/27,04 к концу сессии.

Нацбанк дважды выходил на межбанк с покупкой доллара. В первый раз — в формате «запроса лучшего курса», во второй — с интервенцией по покупке по цене 27,02 гривны и купил порядка $20 млн.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,0452 гривен, а официальный курс на 14 июня 2021 года установлен на уровне 27,0404 гривен за доллар.

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Источник: МинФин