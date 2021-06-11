Государственные кредитные гарантии покрывают от 50 до 80% банковских рисков для МСБ

Такой вывод по результативности кредитных гарантий от государства озвучил Андрей Гапон, исполнительный директор Фонда развития предпринимательства (ФРП) во время презентации годового отчета Фонда, пишет Укринформ.

Фото: epravda.com.ua

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Новые возможности кредитования

По словам главы Фонда, в прошлом году ФРП первым в Украине внедрил механизм кредитных гарантий, которые очень помогли микро- и малому бизнесу во времена коронакризиса. Речь идет об уменьшении банковских рисков, связанных с возможной неплатежеспособностью предпринимателя, отсутствием у него залога или повышенной рискованностью хозяйственной деятельности.

«Это — идеальный инструмент для предпринимателей, которые не имеют имущества для залога или, например, когда размер их залога не покрывает банковских рисков. Для таких случаев и существуют наши гарантии. Речь идет о 50−80% гарантирования того, что даже если с инвестиционным проектом, на осуществление которого предоставлен кредит, что-то случится и заем станет невозвратным, банк не потеряет полностью все. Это создает для него дополнительные гарантии возврата денег. А для многих предпринимателей это — единственная возможность взять кредит», — пояснил Гапон.

Другие государственные программы

Исполнительный директор ФРП напомнил, что с нынешнего года в стране работает еще один подобный механизм — государственные гарантии на портфельной основе, агентом по которому является Укрэксимбанк. Максимальный размер кредита, который можно получить по этой программе — 100 млн грн, максимальный срок кредитования — 10 лет.

«Безусловно, этот инструмент существенно скажется на объемах кредитования малого и среднего бизнеса в Украине. Уверен, что за механизмом кредитных гарантий будущее», — подытожил Гапон.

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С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» уполномоченные банки выдали 17 629 кредитов на общую сумму 45,9 млрд грн.

Из них

18,367 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;

5,89 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;

21,686 млрд грн как антикризисные кредиты.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 592 кредита на общую сумму 1,9 млрд грн.

По состоянию на 7 июня т. г. уполномоченные банки по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписали 386 кредитных договоров на общую сумму 326,04 млн грн, при этом как на первичном (23,98%), так и вторичном (76,02%) рынках.

Уполномоченные банки сейчас рассматривают 706 заявок на участие в программе на общую сумму 621,4 млн грн, из которых 20,37% составляет первичный рынок и 79,63% – вторичный.

В Программе задействованы 22 региона, в том числе столица. Согласно заявкам на получение кредитов активными регионами на прошлой неделе были:

Киев (37%);

Киевская область (28,6%);

Харьковская область (6,6%);

Львовская область (5,2%);

Ривненская область (4,3%).

Контекст

В прошлом году Немецко-Украинский фонд, который работал в нашей стране почти два с половиной десятилетия, переформатировали в Фонд развития предпринимательства (ФРП). Основным толчком к этому стала инициатива президента и правительства с начала Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%».

Фонд стал агентом государства в воплощении проектов по поддержке финансирования малого бизнеса в Украине. Для этого распоряжением Кабинета Министров Немецко-Украинский фонд передали в управление правительства Украины в лице Министерства финансов. В январе 2020-го была зарегистрирована новая редакция устава ФРП, и он заработал в новом статусе.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Татьяна Зарембо

Пишет на темы:

Экономика, финансы

Источник: МинФин