Главное за неделю: «грязные» авто, народный рейтинг банков, июньские акции застройщиков и скрытые действия monobank

Три сценария запрета авто с ДВС в Украине: распродажа, коллапс, автокладбище

Борьба с «грязными» автомобилями с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), которая охватила всю Европу, может затронуть и Украину.

Яннис Кириакопулос: «Не ожидаю, что депозитные ставки будут расти»

Председатель набсовета Пиреус Банка, country manager по Украине, рассказал «Минфину» о специфике финучреждения, привлекательности украинского рынка для иностранцев, ценах на отечественные банки и потенциальных их покупателях.

Неожиданные комиссии и вечный долг по погашенному кредиту: резонансные конфликты с банками

Трудности с активацией карты и мобильным приложением, заоблачная годовая комиссия и списание денег за неудачные транзакции — с такими жалобами в этом месяце пришли на сайт клиенты банков — читатели «Минфина».

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Пока украинцы выбирают, куда можно отправиться на отдых этим летом, застройщики продлевают весенние акции на квартиры и открывают продажи новых домов.

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В период локдаунов и карантинов значение медиаактивов заметно выросло. Люди больше времени стали проводить перед телевизорами или со смартфонами в руках. «Минфин» решил разобраться, можно ли на этом заработать и какой актив лучше всего выбрать для инвестиций.

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Как упростить уплату налогов с доходов от торговли акциями

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Илону Маску объявили «войну». Что ответил он хакерам (видео)

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Источник: МинФин