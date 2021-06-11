Финтех Klarna снова стал самым дорогим стартапом Европы. Компанию оценили в более $45,6 миллиарда

Европейский финтех-стартап Klarna, который предоставляет возможность купить товар в рассрочку, привлек новый раунд финансирования. Компанию оценили в более $45,6 миллиарда, пишет Forbes.ua.

Фото: dev.by

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Привлеченные инвестиции

Компания смогла привлечь $639 млн инвестиций.

Раунд финансирования возглавил фонд Vision Fund 2 SoftBank. Также приняли участие существующие инвесторы Adit Ventures, Honeycomb Asset Management и WestCap Group.

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Новая оценка $45,6 миллиарда на 47,3% больше по сравнению с оценкой Klarna в ходе предыдущего раунда финансирования в начале марта, когда компания привлекла $1 млрд.

Также это на 330% больше, чем оценка компании в $10,6 млрд во время раунда финансирования в сентябре прошлого года.

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Что известно о Klarna

Сервис Klarna запустили в 2005 году шведы Себастьян Семятковский, Виктор Якобссон и Никлас Адальберт. Учредители Klarna ставили цель предоставить такой сервис потребителям, чтобы они могли покупать сейчас, а платить позже.

Впервые Klarna стала самой дорогой финтех-компанией в Европе в августе 2019 года, когда была оценена в $5,5 млрд, привлекая $460 млн инвестиций, сообщал Forbes.

За последний год Klarna активно росла в США — сейчас более 18 млн американских потребителей используют Klarna. Это на 118% больше, чем годом ранее. Klarna работает с 24 из 100 крупнейших розничных сетей США, что, по данным компании, «больше, чем у любого из конкурентов».

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В общем, Klarna присутствует на 20 рынках, имеет более 90 млн активных пользователей во всем мире, которые осуществляют более 2 млн транзакций в день.

Ближайший конкурент Klarna в Европе — финтех-стартап Revolut, который в феврале прошлого года привлек $500 млн при оценке в $5,5 млрд. А также Лондонский финтех-стартап Checkout.com, который в январе оценили в $15 млрд.

Источник: МинФин