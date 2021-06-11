До конца июня Минфин должен выплатить еще 25 миллиардов

Следующая неделя на рынке внутренних заимствований будет насыщенной и по выплатам Министерства финансов, и по размещению предлагаемых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Всего будут предложены 6 гривневых выпусков ценных бумаг и один выпуск, номинированный в евро. А вот выплатить до конца июня предстоит еще 25 млрд грн. «Минфин» подготовил обзор облигационного рынка.

Фото: fbc.ua

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Сколько нужно выплатить 16−17 июня

Министерство финансов должно на следующей неделе:

16 июня — погасить вместе с процентами гривневый среднесрочный выпуск на сумму более 14,025 млрд грн с номинальной доходностью 16,75%;

16 июня — выплатить проценты по 10 средне- и долгосрочным выпускам с номинальной доходностью от 6% до 16,75%;

17 июня — выплатить проценты по среднесрочному выпуску, номинированному в долларах США, с номинальной доходностью 4,02%.

На первом аукционе в июне с помощью гривневых финансовых инструментов в госбюджет было привлечено почти 6 млрд грн, на втором — более 19,12 млрд грн, рекордную сумму за последнее время. Общий спрос на ОВГЗ 8 июня вырос на треть благодаря увеличению спроса на гривневые инструменты: из 19 млрд грн заимствований благодаря гривневым ОВГЗ было привлечено 14 млрд.

Наиболее интересным стало предложение новых 5-летних облигаций, что является своеобразной заменой бумаг с погашением в 2025 году, которые уже попали в мониторинг для включения в индекс JPMorgan GBI-EM, напоминает старший аналитик инвестиционной компании ICU Тарас Котович. Поэтому они сразу получили более 4 млрд грн спроса при предложении в объеме лишь 2 млрд. Благодаря высокому интересу Минфин зафиксировал ставку купона на уровне 12,52% и разместил весь предложенный объем.

Гривневые заимствования активизировались, и если такой интерес к ОВГЗ будет сохраняться, у Министерство финансов появится возможность увеличить финансирование бюджета и улучшить привлечение средств для покрытия дефицита именно в гривне. При высоком уровне спроса на новый выпуск пятилетних облигаций тоже будут хорошие шансы стать кандидатом для включения в индекс. «Но для этого стоит предлагать их чаще, не устанавливать ограничения и разместить необходимое для выполнения критериев индекса объем», — замечает эксперт.

Что будет предлагать Минфин 15 июня

На ОВГЗ-аукционах на следующей неделе планируется:

доразмещение 6 гривневых выпусков со сроками обращения — 105 дней, 399, 525, 707, 1071 и 1792 дня;

первичное размещение выпуска, номинированного в евро— на 358 дней.

Лимит по количеству установлен по краткосрочным гривневым ОВГЗ в объеме 50 тыс. и по двум среднесрочным выпускам (399 и 525 дней) в объеме по 2 млн.

Традиционно Минфин оставляет за собой право после консультаций с первичными дилерами и по результатам оценки спроса корректировать окончательный перечень ОВГЗ, размещаемых.

Как изменился портфель ОВГЗ

По данным НБУ, объем ОВГЗ в обращении в мае уменьшился на 6,7 млрд грн (-0,7%) — до 990,8 млрд грн.

Структура собственников ОВГЗ на 11 июня 2021 года

Владельцы ОВГЗ Последний уровень, млрд грн Предыдущий уровень, млрд грн Изменения за неделю, % НБУ 317,28 318,8 -0,48 Банки 505,69 512,4 -1,31 Нерезиденты 108,48 97 +11,83 Юридические лица 47,36 45,6 +3,86 Физические лица 17,14 16,8 +2,02 Территориальные громады 0,2 0,192 +4,16

По данным НБУ, по состоянию на 11 июня объем ОВГЗ в обращении составляет 996,14 млрд грн.

В разрезе владельцев ОВГЗ-портфель имеет такую долевую структуру:

НБУ — 31,85%;

банки — 50,76%;

нерезиденты — 10,89%;

юрлица — 4,75%;

физические лица — 1,72%;

территориальные громады — 0,02%.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Источник: Данные НБУ

ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% – в долларах США

Источник: МинФин