До конца июня Минфин должен выплатить еще 25 миллиардов
Следующая неделя на рынке внутренних заимствований будет насыщенной и по выплатам Министерства финансов, и по размещению предлагаемых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Всего будут предложены 6 гривневых выпусков ценных бумаг и один выпуск, номинированный в евро. А вот выплатить до конца июня предстоит еще 25 млрд грн. «Минфин» подготовил обзор облигационного рынка.
Фото: fbc.ua
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Сколько нужно выплатить 16−17 июня
Министерство финансов должно на следующей неделе:
- 16 июня — погасить вместе с процентами гривневый среднесрочный выпуск на сумму более 14,025 млрд грн с номинальной доходностью 16,75%;
- 16 июня — выплатить проценты по 10 средне- и долгосрочным выпускам с номинальной доходностью от 6% до 16,75%;
- 17 июня — выплатить проценты по среднесрочному выпуску, номинированному в долларах США, с номинальной доходностью 4,02%.
На первом аукционе в июне с помощью гривневых финансовых инструментов в госбюджет было привлечено почти 6 млрд грн, на втором — более 19,12 млрд грн, рекордную сумму за последнее время. Общий спрос на ОВГЗ 8 июня вырос на треть благодаря увеличению спроса на гривневые инструменты: из 19 млрд грн заимствований благодаря гривневым ОВГЗ было привлечено 14 млрд.
Наиболее интересным стало предложение новых 5-летних облигаций, что является своеобразной заменой бумаг с погашением в 2025 году, которые уже попали в мониторинг для включения в индекс JPMorgan GBI-EM, напоминает старший аналитик инвестиционной компании ICU Тарас Котович. Поэтому они сразу получили более 4 млрд грн спроса при предложении в объеме лишь 2 млрд. Благодаря высокому интересу Минфин зафиксировал ставку купона на уровне 12,52% и разместил весь предложенный объем.
Гривневые заимствования активизировались, и если такой интерес к ОВГЗ будет сохраняться, у Министерство финансов появится возможность увеличить финансирование бюджета и улучшить привлечение средств для покрытия дефицита именно в гривне. При высоком уровне спроса на новый выпуск пятилетних облигаций тоже будут хорошие шансы стать кандидатом для включения в индекс. «Но для этого стоит предлагать их чаще, не устанавливать ограничения и разместить необходимое для выполнения критериев индекса объем», — замечает эксперт.
Что будет предлагать Минфин 15 июня
На ОВГЗ-аукционах на следующей неделе планируется:
- доразмещение 6 гривневых выпусков со сроками обращения — 105 дней, 399, 525, 707, 1071 и 1792 дня;
- первичное размещение выпуска, номинированного в евро— на 358 дней.
Лимит по количеству установлен по краткосрочным гривневым ОВГЗ в объеме 50 тыс. и по двум среднесрочным выпускам (399 и 525 дней) в объеме по 2 млн.
Традиционно Минфин оставляет за собой право после консультаций с первичными дилерами и по результатам оценки спроса корректировать окончательный перечень ОВГЗ, размещаемых.
Как изменился портфель ОВГЗ
По данным НБУ, объем ОВГЗ в обращении в мае уменьшился на 6,7 млрд грн (-0,7%) — до 990,8 млрд грн.
Структура собственников ОВГЗ на 11 июня 2021 года
|Владельцы ОВГЗ
|Последний уровень, млрд грн
|Предыдущий уровень, млрд грн
|Изменения за неделю, %
|НБУ
|317,28
|318,8
|-0,48
|Банки
|505,69
|512,4
|-1,31
|Нерезиденты
|108,48
|97
|+11,83
|Юридические лица
|47,36
|45,6
|+3,86
|Физические лица
|17,14
|16,8
|+2,02
|Территориальные громады
|0,2
|0,192
|+4,16
По данным НБУ, по состоянию на 11 июня объем ОВГЗ в обращении составляет 996,14 млрд грн.
В разрезе владельцев ОВГЗ-портфель имеет такую долевую структуру:
- НБУ — 31,85%;
- банки — 50,76%;
- нерезиденты — 10,89%;
- юрлица — 4,75%;
- физические лица — 1,72%;
- территориальные громады — 0,02%.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по номинально-амортизационной стоимости
Источник: Данные НБУ
ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% – в долларах США
Источник: МинФин