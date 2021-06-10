Налоговая служба США намерена отслеживать операции в криптовалюте

Конгресс США должен предоставить налоговой службе страны полномочия для сбора данных об операциях с криптовалютами на сумму от $10 тысяч.

Фото: zn.ua

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Конгресс США должен предоставить налоговой службе страны полномочия для сбора данных об операциях с криптовалютами на сумму от $10 тысяч. Об этом заявил глава Службы внутренних доходов США Чарльз Реттиг, пишет РБК-Украина.

«Нам нужны полномочия от Конгресса для сбора данных о переводах криптовалют на сумму свыше $10 тысяч», — сказал Реттинг.

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По его словам, сбор этой информации «критически важен», поскольку сейчас США часто стали сталкиваться с вызовами из-за того, что большинство переводов в криптовалютах находится вне поля зрения налоговой службы.

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Реттинг отметил, что капитализация рынка виртуальных валют на сегодняшний день превышает 2 трлн долларов.

Напомним

Ранее IRS уточнила, что резидентам США не нужно сообщать о приобретении криптовалюты на первой странице декларации по Форме 1040, если они придерживаются стратегии Buy&Hold.

Напомним, в мае 2021 года власти разъяснили, что рассматривают цифровые активы как собственность, которую можно изъять для погашения задолженности по налогам.

Как изменился рынок криптовалют в США

Весь мир следит за политикой американских регуляторов, которая зачастую задает вектор дальнейших движений на крипторынке. В ночь с 22-го на 23-е апреля т. г., когда рынок пошел вниз, одной из причин назывались планы президента США Джо Байдена повысить налогообложение для лиц с годовым доходом свыше $1 млн c 23,8% до 43,4%, то есть почти вдвое.

В последние месяцы в США произошло немало благоприятных событий в сфере регулирования криптоиндустрии. Например, в январе 2021 года ФРС разрешила американским банкам выпускать стейблкоины.

Позитивным сигналом стало заключение досудебного соглашения между Bitfinex и эмитентом стейблкоина USDT Tether Limited, с одной стороны, и прокурором штата Нью-Йорк — с другой. Несмотря на негативные ожидания исхода этого процесса для Tether, прокуратура ограничилась небольшим для компании штрафом в $18,5 млн.

14 апреля стартовали торги акциями биржи Coinbase на Nasdaq, в ходе которых капитализация компании доходила до $100 млрд.

Тем не менее, некоторая неопределенность с регулированием криптовалют в США продолжает тревожить инвесторов. Негативным сигналом стало заявление Белого дома о запрете обхода санкций, в том числе с использованием цифровых валют, а Упpaвлeниe пo кoнтpoлю зa инocтpaнными aктивaми Министерства финансов США включило в черный список 28 криптоадресов, которые оно считает связанными с вмешательством в американские выборы.

Курс криптовалют на «Минфине»

Кроме того, глава Налоговой службы США (IRS) Чарльз Реттиг назвал криптовалюты одним из главных способов ухода от налогов наравне с офшорами.

Источник: МинФин