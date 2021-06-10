Курс валют на вечер 10 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок

К закрытию межбанка валюты пошли вверх: доллар добавил по 3 копейки на покупке и продаже, евро — 8 копеек на покупке и 7 копеек на продаже.

Фото: 048.ua

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Валюта Открытие 10 июня Закрытие 10 июня Изменения доллар 27,07/27,09 27,10/27,12 3/3 евро 32,93/32,96 33,01/33,03 8/7 рубль 0,3748/0,3754 0,3769/0,3773 0,0021/0,0019

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,0750−27,0950 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9394−32,9610 грн/евро, торги по рублю — 0,3748−0,3754 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,00−27,19 гривны. Евро покупают по 32,80 гривны, продают по 33,15 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,05−27,14 гривны, евро — 32,80−33,00 гривны.

Источник: МинФин