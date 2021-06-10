Финансы
Курс валют на вечер 10 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок
К закрытию межбанка валюты пошли вверх: доллар добавил по 3 копейки на покупке и продаже, евро — 8 копеек на покупке и 7 копеек на продаже.
Фото: 048.ua
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Валюта
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Открытие 10 июня
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Закрытие 10 июня
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Изменения
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доллар
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27,07/27,09
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27,10/27,12
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3/3
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евро
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32,93/32,96
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33,01/33,03
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8/7
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рубль
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0,3748/0,3754
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0,3769/0,3773
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0,0021/0,0019
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,0750−27,0950 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9394−32,9610 грн/евро, торги по рублю — 0,3748−0,3754 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,00−27,19 гривны. Евро покупают по 32,80 гривны, продают по 33,15 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,05−27,14 гривны, евро — 32,80−33,00 гривны.
Источник: МинФин