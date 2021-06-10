Комитет ВР поддержал увеличение суммы гарантирования до 600 тысяч и присоединение Ощадбанка к Фонду

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал альтернативный законопроект № 5542−1 о присоединении государственного Ощадбанка к ФГВФЛ и увеличение гарантированной суммы до 600 тысяч гривен с 2023 года. Об этом сообщил глава комитета Данил Гетманцев в телеграм-канале.

Фото: ua.news

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«Рекомендовали принять в первом чтении законопроект № 5542−1, предусматривающий приобретение Ощадбанком статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также постепенное увеличение суммы предельного размера возмещения по вкладам до 600 тысяч гривен», — написал он.

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Предыстория

В Раде зарегистрированы два законопроекта о присоединении Ощадбанка к ФГВФЛ: правительственный № 5542 и Гетманцева № 5542−1.

Присоединение Ощадбанка к системе ФГВФЛ является условием для привлечения средств международной финансовой организации (ЕБРР) в капитал этого госбанка. Это предусмотрено, в т. ч. в Меморандуме Украины и МВФ.

Согласно планам Кабмина, вхождение ЕБРР в капитал Ощадбанка должно привести «к мажоритарной или полной приватизации банка до конца 2025 года».

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25 мая 2021 года глава финкомитета Верховной Рады Данил Гетманцев зарегистрировал законопроект № 5542−1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц».

Документ, среди прочего, предусматривает увеличение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам с 200 тыс. грн до 400 тыс. грн уже со дня вступления в силу закона (в случае его принятия) и до 31 декабря 2022 года, а с 1 января 2023 — увеличение гарантированной суммы до 600 тыс. грн.

По словам главы Фонда Светланы Рекрут, проект закона об обеспечении стабильности гарантий вкладов в банках предусматривает 400 тыс. грн с даты голосования и 600 тыс. грн с начала 2023 года.

Источник: МинФин