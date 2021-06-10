Кабмин решил дать Судану $6 миллионов на погашение долга перед МВФ

Кабинет Министров одобрил проект письма в Международный валютный фонд по оказанию финансовой помощи Республике Судан в размере $6 млн для погашения долга страны перед финансовой организацией. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 9 июня.

Фото: lb.ua

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Откуда возьмут $6 млн

Согласно пояснительной записке к документу, Министерство экономики, Министерство юстиции и Национальный банк согласовали позицию относительно поддержки инициативы МВФ по списанию долга Судана. Долг станет списываться в пропорциональном соотношении к размеру квоты Украины в МВФ в сумме 4,2 млн СПЗ (около $6 млн).

«Судан является последней страной, которая по состоянию на сегодня имеет просроченную задолженность перед МВФ и может принимать участие в этой инициативе», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Текущий объем средств Украины на счету в МВФ составляет 16,74 млн СПЗ (около $23,9 млн).

Погашение долга

Совет директоров МВФ 10 мая 2021 года одобрил пакет финансирования для полного погашения долгов Судана перед МВФ и другими государствами-членами МВФ в рамках инициативы для бедных стран с крупной задолженностью.

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Предполагается, что погашение долгов Судана перед МВФ будет происходить за счет использования средств, накопленных на специально созданных для таких случаев счетах.

Однако Министерство иностранных дел Украины еще 19 апреля сообщило, что не поддерживает указанную инициативу по соображениям политического характера.

Контекст

Инициатива по списанию долга перед Международным валютным фондом за счет средств стран-участников финансовой организации не является новой. До Судана она была реализована в 2008 году в отношении Либерии и в 2020 году — в отношении Сомали.

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Источник: МинФин