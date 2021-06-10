Кабмин одобрил отмену бесплатного проезда в транспорте. Что ожидать льготникам

Кабмин на заседание 9 июня одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот». Об этом сообщает Правительственный портал.

Фото: odessa-life.od.ua

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«Принятие законопроекта позволит органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы предоставления льгот по оплате проезда и способствовать адресности их предоставления», — говорится в сообщении.

Проект касается льгот на оплату проезда в транспорте. При этом бесплатный проезд по предъявлению соответствующего удостоверения отменяется.

Кому положены льготы на проезд

Деньги должны выплачивать исполнительные органы территориальных общин:

лицам, которые получают пенсию и государственную социальную помощь, — путем перечисления средств на текущие счета в банках или почтой

лицам, которые не получают пенсии и государственной социальной помощи, — путем перечисления денежных средств на их текущий счет в банке

одному из родителей ребенка с инвалидностью или детей (от шести лет), которые имеют право на льготный проезд, — путем перечисления денежных средств на их текущий счет в банке

Но если льготник из «монетизированного» региона захочет воспользоваться льготой на проезд в «немонетизированном» — чтобы реализовать свое право, ему придется документально подтверждать факт поездки и требовать компенсаций в родном муниципалитете.

Напомним

В конце марта 2021 года Министерство социальной политики заявило о планах монетизировать льготы на проезд для украинцев. Планировалось, что льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах будут предоставлять в наличной форме в случае принятия такого решения местными органами власти.

С 1 июля 2020 года в Киеве начали действовать новые правила льготного проезда в общественном транспорте. Изменения касаются только тех пассажиров, которые не зарегистрированы в столице.

Впервые в 2016 году парламент принял закон, которым разрешил монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте.

Однако потом правительство целых два года не могло разъяснить местным органам власти, как монетизировать транспортную льготу.

В марте 2019 года Окружной административный суд Киева принял решение, что право на льготный проезд не может быть ограничено тридцатью поездками. После этого правительство проиграло и апелляцию. В итоге транспортная монетизация в Украине так и не случилась.

Источник: МинФин