Инфляция в Украине ускорилась. Как изменились цены

Потребительские цены в Украине в мае 2021 года по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 года рост цен составил 6,1%.

Фото: ukrinform.ru

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Потребительские цены в Украине в мае 2021 года по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 года рост цен составил 6,1%. Об этом сообщает Госстат.

В годовом измерении инфляция ускорилась до 9,5% (с 8,4% в апреле).

Как изменились цены

Продукты питания подорожали на 1,8%.

Фрукты — на 14,5%

Подсолнечное масло — на 6,8%

Мясо и мясо-продукты — на 1,8%

Яйца подешевели на 17,5%

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,7%

На одежду и обувь — упали на 0,6%

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 3,9%

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%

Здравоохранение подорожало на 0,5%

Транспорт подорожал на 0,7%

Цены на связь выросли на 2,2%

На отдых и культуру снизились на 0,8%

Образование подорожало на 0,2%.

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Напомним

Национальный банк Украины (НБУ) в мае ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен до конца 2021 года составит 8,0%.

В последние месяцы 2020 года инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении (+ 1,3% к октябрю). Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

В государственном бюджете на 2021 год заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Инфляция в Украине в 2019 году упала до 4,1% с 9,8%.

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Источник: МинФин