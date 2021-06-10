Главное за четверг: что привлекает в Украине банкира с Кипра, как оформить э-больничный, конец бесплатного проезда

Яннис Кириакопулос: «Не ожидаю, что депозитные ставки будут расти»

Председатель набсовета Пиреус Банка, country manager по Украине, рассказал «Минфину» о специфике финучреждения, привлекательности украинского рынка для иностранцев, ценах на отечественные банки и потенциальных их покупателях.

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В Украине заработали э-больничные. Как оформить документ

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Кабмин одобрил отмену бесплатного проезда в транспорте. Что ожидать льготникам

Кабинет Министров одобрил законопроект о монетизации льгот на проезд. Кабмин на заседании 9 июня одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот». Об этом сообщает Правительственный портал.

Источник: МинФин