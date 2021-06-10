Доллар перестал дешеветь на межбанке: что в реальности происходит на валютном рынке
«Аттракцион» массированной распродажи валюты нерезидентами под покупки ОВГЗ вчера закончился. И это сегодня сразу отразилось на поведении всего валютного рынка.
Фото: ukrinform.ua
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По данным Нацбанка, портфель нерезидентов в ОВГЗ на 10 июня вырос до 106,58 млрд гривен в эквиваленте. И львиная доля этих вложений — это гривневые бумаги. Основные суммы валюты под данные операции иностранцев были выкуплены Нацбанком с прошлой пятницы до вчерашнего дня. Сегодня нерезидентов на межбанке с продажей валюты почти не было, и поэтому местные игроки-экспортеры могли себе позволить периодически даже поднимать свои ценники.
НБУ на рынок в четверг не выходил, предоставив участникам торгов самим находить компромисс по курсу в течение дня. Недостатка в предложении не наблюдалось, но и особого избытка уже тоже не было. Спекулянты несколько раз пытались расшатать курс в моменты выхода крупных покупателей или продавцов, но особого успеха это не имело.
Ход торгов:
С самого утра продавцы попытались максимально вздернуть котировки и частично им это удалось. К 11 часам доллар вырос с утренних 27,075/27,095 до 27,105/27,125 гривен, но это был максимум из того, что они смогли выжать из рынка.
Уже после 11 часов самые «пугливые» из покупателей закрыли свои сделки, а остальные решили подождать и не спешить закрывать свои объемы. И это сразу отразилось на поведении рынка.
К 12 часам курс просел до 27,10/27,12 гривен, а на обед дилеры ушли уже при уровнях 27,095/27,115. В этих пределах и с небольшими отклонениями доллар продержался почти до 15 часов, а затем на единичных сделках к концу дня котировки все же чуть подросли до 27,10/27,12 гривен за доллар.
Главные события 10 июня на валютном рынке:
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Источник: МинФин