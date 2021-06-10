Центробанки Франции и Швейцарии оценят преимущества и проблемы цифровой валюты

Центробанки Франции и Швейцарии, с привлечением частного сектора, протестируют модель трансграничных платежей на основе CBDC для операций на оптовых рынках. Об этом пишет PaySpace Magazine со ссылкой на Finextra.

Фото: cryptomaximumnews.com

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Суть эксперимента

Проект, получивший название Юра — в честь горного массива, разделяющего Францию и Швейцарию, — позволит оценить потенциальные преимущества и проблемы CBDC при проведении международных платежей и использовании цифровых финансовых инструментов.

Эксперимент будет исследовать трансграничные расчеты с цифровыми версиями евро и швейцарского франка и французским цифровым финансовым инструментом на платформе технологии распределенного реестра (DLT). Расчеты по сделкам будут осуществляться между банками, расположенными во Франции и Швейцарии.

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Андреа М. Махлер, член правления Швейцарского национального банка, отмечает: «Центральным банкам крайне важно оставаться в курсе технологических достижений. Швейцарский национальный банк уже исследует расчет по токенизированным активам с CBDC в рамках проекта Helvetia. Мы с нетерпением ждем возможности расширить этот анализ до трансграничных расчетов, приняв участие в новой инициативе».

Оба центральных банка сотрудничают с BIS Innovation Hub и коалицией партнеров во главе с Accenture, в которую входят Credit Suisse, Natixis, R3, SIX Digital Exchange и UBS.

Ранее

Европейский центральный банк озвучил предостережение, что если руководства определенных стран решат не вводить цифровые аналоги своих государственных валют (CBDC), такие страны могут столкнуться с серьезными вызовами для своих финансовых систем и даже лишиться определенной доли финансовой независимости.

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Цифровая валюта становится популярной

54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка еще в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.

32% пока не изучали вопрос.

Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предположила, что цифровой евро может быть выпущен уже в ближайшие четыре года.

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НБУ работает над цифровой гривной

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир». В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.

По прогнозам регулятора, уже через 5−7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.

Источник: МинФин