В работе сайтов по всему миру зафиксировали сбои. Причину выяснили — неполадки у провайдера Fastly

В работе многих популярных сайтов, включая Reddit, Spotify, Twitch, GitHub и PayPal, сегодня, 8 июня, наблюдались масштабные сбои. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Недоступными были и страницы крупных СМИ — The Guardian, The New York Times, BBC, CNN и Financial Times. Проблемы фиксировались у множества других сайтов, в том числе у платформы Robinhood.

Кроме того, не работал и портал британского правительства — GOV.UK.

Одна из версий — неполадки CDN-провайдера Fastly.

Что произошло

По предварительным данным, проблема связана с Fastly, американским облачным провайдером, к которому привязаны большинство сайтов, ставших недоступными.

Сейчас кажется, что проблему локализовали, однако отдельные сайты в Европе и США до сих пор не работают.

Впоследствии провайдер сделал официальное заявление: «Мы идентифицировали сервисную конфигурацию, которая запустила глобальный сбой наших POPs (points of presence), и заблокировали ее. Наша глобальная сеть восстанавливается», — говорится в заявлении.

В Fastly объясняют сбой проблемами в работе глобальной сети доставки контента (CDN).

Контекст

Как поясняет корреспондент ВВС Андрей Захаров, в обычном режиме контент с сайта на компьютер или смартфон пользователя доставляется следующим образом: пользователь отправляет запрос на сайт, когда, например, хочет открыть какую-то страницу. Физически этот запрос попадает на сервер, где хранятся данные. А оттуда в ответ поступают данные, и сайт «подгружается».

CDN-провайдеры хранят в себя популярные страницы и сайты, чтобы ускорить обмен данными между пользователями и серверами. Они «разумно» обрабатывают запрос и направляют его не на главный сервер, где хранятся данные, а на ближайший, куда была загружена их копия.

Этот случай заставил обозревателей в очередной раз поставить вопрос, разумно ли концентрировать интернетную инфраструктуру в руках всего нескольких компаний, ведь это означает, что когда у них возникают проблемы, это затрагивает многих.

