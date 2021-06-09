В мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестра

За май Национальный банк принял решение об изъятии из Государственного реестра финансовых учреждений (ГРФУ) 20 компаний и регистрации 12 новых участников рынка. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Фото: pravda.com.ua

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Что происходило на рынке

Зарегистрировали 7 новых финансовых компаний, 1 кредитный союз, 2 лизинговые компании, 1 ломбард, а также 1 страхового брокера.

В то же время 6 финансовых компаний, 7 лизинговых компаний, 3 кредитных союза, 1 страховая компания и 3 страховых брокера были исключены из списков.

Сейчас небанковский рынок состоит из 172 рисковых (non-life) (было 173) и 19 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 289 ломбардов (было 288), 309 кредитных союзов (было 311), 141 лизинговой компании (было 146), 972 финансовых компаний (было 971), 61 страхового брокера (было 63).

На платежном рынке работают 37 платежных систем, созданных резидентами, и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

У кого приостановили лицензию

Национальный банк в конце апреля составил акты о правонарушениях за непредоставление отчетности за первый квартал 2021 года по отношению к участникам рынка небанковских финансовых услуг — лизингодателей, ломбардов и финансовых компаний. Такие акты были составлены по результатам дистанционного надзора.

Ряд участников небанковского рынка не устранили нарушения и по состоянию на начало июня не подали в Национальный банк свою отчетность. Поэтому комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 4 июня впервые рассмотрел указанные акты и принял меры воздействия к 36 компаниям, а именно:

4 лизингодателя — ООО «Автосейл», ООО «Лизинговая компания «Матрица», ООО «Системпро», ООО «Мейд Финанс»;

13 ломбардов — ПТ «Ломбард «Аверс» (ООО «Фининвест холдинг» и компания), ЧО «Ломбард «Без штрафов» ООО «Альфард Инвест» и ООО «Альфард Сервис», ПО «Ломбард «Пособие» ООО Инвестальянс Украины» и компания», ЧО «Ломбард «ДК» (ООО «Техноскар», ООО «Господин Коцкий»), ЧО «Ломбард «Дружба» ООО «Ремберг» и компания», ЧО «Ломбард «Клондайк», ЧО «Ломбард с участием ООО «Укр Кредит Сервис» и компания», ЧО «Ломбард «Центральный» Бейлина А. В. и компания», ЧО «Ломбард ООО «Надал» и компания», ЧО «Ломбард «ГП «НИК» страховой компании «Лемма» в форме АО закрытого типа и компания», ЧО «Ломбард ООО «Рем» и компания», ЧО «Ломбардия «Ломбард Копич и компания», ЧО «Ломбард Бычков и Шешуков»;

19 финансовых компаний — ООО «Финсолюшнс», ООО «Финансовая компания «Аккорд», ООО «Факторинговая компания «Укринвест Альянс», ООО «Прайм Бизнес Ресурс», ООО «Инвестмент Корпорейшн», ООО «Финансовая компания «Алурия», ООО «Финансовая компания «Грифон», ООО «Волынская факторинговая компания», ООО «Диамант-Финанс», ООО «Западно-украинская финансовая компания», ООО «Ипотечная компания «Базовый актив», ООО «Украинский кредитный дом», ООО «Сицумон», ООО «Финансовая компания «Воу Кредит», ООО «Финансовая компания «Дита Финанс», ООО «Финансовая компания «Интерлоан», ООО «Утренс Промис», ООО «Финансовая компания «Финтандем», ООО «Кредитная компания «Хлебный Край Инвест».

Решение о применении мер воздействия вступили в силу с 7 июня 2021 года.

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Кого исключили из ГРФУ

Нацбанк исключил из Реестра 7 страховых компаний в связи с тем, что они не имеют действующих лицензий. Речь идет о таких страховых компаниях — «Доминант», «Честно-Страхование», «Афина-авто», «Гермес», «ЕСГ», «Мега Полис», «Велс».

Основанием аннулирования лицензий стал отказ страховщиков в проведении проверки.

Ранее, 2 апреля 2021 года, НБУ применил к этим компаниям (кроме «ЕСГ») меру воздействия в виде временного приостановления всех лицензий. Основанием стало непредоставление (неполное предоставление) отчетности за 9 месяцев 2020 года. Страховщики это нарушения не устранили.

Также страховщики не подали отчетность за I полугодие 2020 (кроме ЧАО «СК «Велс») и 2020 года. То есть они ни разу не отчитывались перед Национальным банком.

Кроме того, три из семи указанных страховщиков были нарушителями обязательных нормативов платежеспособности и достаточности капитала на последнюю дату, на которую они отчитались.

Лицензирование и регистрация

В мае в Нацбанк поступило 420 запросов от участников рынка. Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей — 296. Количество запросов от кредитных союзов составило 27 и страховщиков — 97.

В мае снова наблюдалась тенденция к увеличению количества запросов на аннулирование всех имеющихся лицензий небанковского финансового учреждения.

Также уменьшилось количество выданных новых лицензий (12) по сравнению с апрелем (17).

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По состоянию на 31 мая Национальный банк принял следующие решения:

согласование увеличение уставного капитала банка [1];

отказ в согласовании приобретения существенного участия в банке [1];

согласование приобретения существенного участия в небанковских учреждениях [16];

отказ в согласовании приобретения существенного участия в небанковских учреждениях [4];

согласование руководителей банков [10];

отказ в согласовании руководителей банков [3];

выдача лицензий финансовым компаниям [7], кредитным союзам [1], страховым компаниям [2];

отказ в выдаче лицензий финансовым компаниям [3];

аннулирование всех лицензий кредитных союзов [1], ломбардов [2], финансовых компаний [11], страховых компаний [2], лизинговых компаний [5] (по инициативе заявителя);

аннулирование части имеющихся лицензий финансовых компаний [12] (по инициативе заявителя);

включение в ГРФУ финансовых компаний [7], ломбардов [1], кредитных союзов [1], включение в реестр лизингодателей [2], включение в реестр страховых и перестраховочных брокеров [1];

аннулирование всех лицензий страховых компаний [7] (принудительно);

исключение из ГРФУ кредитных союзов [3], финансовых компаний [6], из реестра лизингодателей [7], из реестра страховых и перестраховочных брокеров [3] (по инициативе заявителя);

исключение из ГРФУ страховых компаний [1] (принудительно);

отказ во включении в ГРФУ [2];

назначение доверенных лиц в небанковских финансовых учреждениях [11];

зарегистрированы изменения и/или новые правила добровольного страхования [1];

согласована выдача сертификата на право осуществления временной администрации небанковского финансового учреждения [10].

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Источник: МинФин