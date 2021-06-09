В апреле банки продолжили одалживать у Нацбанка
За апрель объем портфеля рефинансирования комбанков со стороны НБУ увеличился на 3,4 млрд — до 72,3 млрд грн. Это следует из отчетности Нацбанка.
Фото: hubs.ua
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Кто брал в долг
Из крупных банков — в лидерах по наращиванию «рефинанса» Банк «Пивденный», который прирастил портфель ОВГЗ на соразмерную сумму.
Аналогичная закономерность прослеживается в отношении РВС Банка.
Также среди апрельских лидеров по привлечению рефинансирования МИБ Петра Порошенко.
Топ-5 банков по приросту рефинансирования НБУ
|
«РВС Банк»
|
535,1
|
Банк «Пивденный»
|
500,0
|
Банк Конкорд
|
367,9
|
«МИБ»
|
300,0
|
«СЭБ Корпоративный Банк»
|
300,0
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
В то же время больше всех задолженность перед регулятором в апреле сократили Мегабанк (-74 млн грн) и банк Грант (-38 млн грн).
Напомним
В 1 квартале 2021 года объем рефинансирования банков НБУ увеличился на 11,3% (или 7 млрд) — до почти 69 млрд грн.
Лидерами по привлечению «рефинанса» стали банки Сергея Тигипко — Таскомбанк и Универсал Банк. Больше всех задолженность погасил Райффайзен Банк Аваль.
Источник: МинФин