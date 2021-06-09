Финансы

В апреле банки продолжили одалживать у Нацбанка

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За апрель объем портфеля рефинансирования комбанков со стороны НБУ увеличился на 3,4 млрд — до 72,3 млрд грн. Это следует из отчетности Нацбанка.

Фото: hubs.ua

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Кто брал в долг

Из крупных банков — в лидерах по наращиванию «рефинанса» Банк «Пивденный», который прирастил портфель ОВГЗ на соразмерную сумму.

Аналогичная закономерность прослеживается в отношении РВС Банка.

Также среди апрельских лидеров по привлечению рефинансирования МИБ Петра Порошенко.

Топ-5 банков по приросту рефинансирования НБУ

«РВС Банк»

535,1

Банк «Пивденный»

500,0

Банк Конкорд

367,9

«МИБ»

300,0

«СЭБ Корпоративный Банк»

300,0

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

В то же время больше всех задолженность перед регулятором в апреле сократили Мегабанк (-74 млн грн) и банк Грант (-38 млн грн).

Напомним

В 1 квартале 2021 года объем рефинансирования банков НБУ увеличился на 11,3% (или 7 млрд) — до почти 69 млрд грн.

Лидерами по привлечению «рефинанса» стали банки Сергея Тигипко — Таскомбанк и Универсал Банк. Больше всех задолженность погасил Райффайзен Банк Аваль.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 57 секунд ago
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