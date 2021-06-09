СБУ заблокировала незаконную майнинг-ферму. Создали угрозу для критической инфраструктуры региона

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили «добытчиков» криптовалюты, которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Днепропетровской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: ssu.gov.ua

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Что выяснила СБУ

Майнеры не просто похищали электроэнергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона.

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Сотрудники СБУ установили, что организаторы создали мощную майнинг-ферму. Они разместили оборудование в арендованных складских помещениях и подключились к мощностям энергообъекта, расположенного неподалеку.

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Для сокрытия фактов хищения и занижения показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники с использованием специализированного оборудования вмешивались в работу учета системы.

Нанесенный ущерб

За 3 месяца противоправной деятельности прямые убытки составили более 2 млн грн.

В ходе обысков правоохранители изъяли:

более 350 единиц оборудования для генерации криптовалюты;

специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

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Напомним

В Кривом Роге милиция разоблачила ферму для майнинга криптовалют. Для минимизации собственных затрат во время майнинга злоумышленники осуществляли незаконные подключения к электросетям, в том числе коммунальным.

Источник: МинФин