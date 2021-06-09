Нацбанк вышел на межбанк. Купил $20 миллионов (обновлено)

9 июня Национальный банк вышел на межбанк с покупкой доллара. Об этом «Минфину» сообщили источники на рынке.

Фото: eadaily.com

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Согласно информации, НБУ вышел на рынок с покупкой доллара. В ходе валютной интервенции НБУ купил $20 млн по 27,10 грн/$.

Второй раз регулятор вышел на межбанк с покупкой доллара по 27,08 грн/$.

Напомним

8 июня Национальный банк дважды выходил на межбанк с покупкой доллара В результате — купил на межбанке $120 млн.

7 июня Нацбанк вышел удачно на межбанк дважды. После обеда купил $50 млн по курсу 27,17 грн/$. Утром Национальный банк вышел на межбанк и купил $20 млн по курсу 27,19 грн/$.

4 июня Национальный банк вышел на межбанк и купил $20 млн по курсу 27,25 грн $.

2 июня Национальный банк возобновил интервенции по покупке валюты на межбанковском рынке впервые с марта. НБУ купил $20 млн (по 27,32 грн/$).

КУРС ВАЛЮТ

Национальный банк за неделю с 24 по 28 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие семь недель.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин