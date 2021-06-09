Нацбанк купил на межбанке $120 миллионов (обновлено)
8 июня Национальный банк дважды выходил на межбанк с покупкой доллара В результате — купил на межбанке $120 млн. Об этом «Минфину» сообщил источник на рынке.
Фото: flickr.com
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Первый раз Национальный банк вышел на межбанк с покупкой доллара по 27,16 гривен. В результате — купил на межбанке $20 млн.
После обеда НБУ вышел второй раз на межбанк с покупкой валюты. В ходе торгов купил $100 млн.
Предыстория
7 июня Нацбанк вышел удачно на межбанк дважды. После обеда купил $50 млн по курсу 27,17 грн/$. Утром Национальный банк вышел на межбанк и купил $20 млн по курсу 27,19 грн/$.
4 июня Национальный банк вышел на межбанк и купил $20 млн по курсу 27,25 грн $.
2 июня Национальный банк возобновил интервенции по покупке валюты на межбанковском рынке впервые с марта. НБУ купил $20 млн (по 27,32 грн/$).
КУРС ВАЛЮТ
Национальный банк за неделю с 24 по 28 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие семь недель.
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Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин