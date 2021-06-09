Финансы
Курс валют на вечер 9 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок
К закрытию межбанка доллар и евро потеряли: доллар — по 10 копеек на покупке и продаже, евро — 2 копейки на покупке и на продаже.
Фото: rbc.ua
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Валюта
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Открытие 8 июня
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Закрытие 8 июня
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Изменения
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доллар
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27,18/27,20
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27,08/27,10
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10/10
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евро
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33,09/33,11
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33,07/33,09
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2/2
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рубль
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0,3728/0,3733
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0,3755/0,3759
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0,0027/0,0026
Напомним, 8 июня торги завершились в диапазоне 27,1000−27,1200 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 33,0159−33,0402 грн/евро, торги по рублю — 0,3737−0,3741 грн/руб.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,00−27,20 гривны. Евро покупают по 32,80 гривны, продают по 33,15 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,05−27,13 гривны, евро — 32,70−33,00 гривны.
Источник: МинФин