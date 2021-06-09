Финансы

Курс валют на вечер 9 июня: межбанк, наличный и «черный» рынок

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К закрытию межбанка доллар и евро потеряли: доллар — по 10 копеек на покупке и продаже, евро — 2 копейки на покупке и на продаже.

Фото: rbc.ua

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Валюта

Открытие 8 июня

Закрытие 8 июня

Изменения

доллар

27,18/27,20

27,08/27,10

10/10

евро

33,09/33,11

33,07/33,09

2/2

рубль

0,3728/0,3733

0,3755/0,3759

0,0027/0,0026

Напомним, 8 июня торги завершились в диапазоне 27,1000−27,1200 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 33,0159−33,0402 грн/евро, торги по рублю — 0,3737−0,3741 грн/руб.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,00−27,20 гривны. Евро покупают по 32,80 гривны, продают по 33,15 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,05−27,13 гривны, евро — 32,70−33,00 гривны.

Источник: МинФин

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